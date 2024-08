Dois comandantes do Hamas mortos por Israel na Cisjordânia

Veículo onde seguiam foi atingido por um bombardeamento israelita. Segundo Israel, os dois membros das Brigadas Ezzedine Al-Qassam estiveram envolvidos no planeamento de um ataque no Vale do Jordão.

Israel matou dois militantes do Hamas num ataque aéreo ao carro onde seguiam em Jenin, na Cisjordânia, no sábado, alegando que estavam envolvidos na morte de um israelita. A morte dos seus comandantes já foi confirmada pelo movimento palestiniano.

Uma declaração conjunta da Agência de Segurança de Israel e das Forças de Defesa de Israel identificou os militantes como Ahmed Abu Ara e Rafet Dawasi, ambos do distrito norte da Cisjordânia, em torno de Jenin.

Em comunicado, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço militar do Hamas, declarou estar de luto pela morte de dois combatentes num ataque aéreo israelita ao seu veículo em Jenin.

De acordo com o comunicado israelita, os dois militantes estiveram envolvidos no planeamento de um ataque a tiro na semana passada no Vale do Jordão, na Cisjordânia, no qual foi morto um israelita, Yonatan Deutsch. As autoridades israelitas disseram então que a 11 de Agosto atiradores palestinianos abriram fogo numa estrada principal da Cisjordânia, matando um homem e ferindo outro.

Mais tarde, nesse mesmo dia, as Brigadas Al-Qassam afirmaram que os seus combatentes na Cisjordânia tinham morto um soldado israelita à queima-roupa perto do colonato de Mehola, no Vale do Jordão, e “regressaram às suas bases em segurança”.

O Hamas declarou que a operação foi uma represália ao ataque israelita a uma escola onde se encontravam refugiados palestinianos na cidade de Gaza, que, segundo os serviços de defesa civil, matou pelo menos 90 pessoas.

A violência na Cisjordânia aumentou desde o início da guerra em Gaza entre Israel e o grupo militante palestiniano Hamas, a 7 de Outubro, com mais ataques israelitas, violência dos colonos judeus e ataques de rua palestinianos.

Numa acção condenada por Estados Unidos, Reino Unido e França, os colonos israelitas mataram pelo menos um palestiniano na quinta-feira, num ataque a uma aldeia perto da cidade de Qalqilya, na Cisjordânia.

Os últimos actos de violência na Cisjordânia ocorrem no momento em que uma nova ronda de conversações em Doha, com o objectivo de pôr termo a dez meses de combates em Gaza, deverá ser retomada na próxima semana.

A guerra de Gaza e a escalada de violência na Cisjordânia ameaçam alastrar-se a um conflito regional mais vasto que envolve o Irão e os seus representantes na região, incluindo o Hezbollah no Líbano e os houthis no Iémen.