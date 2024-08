Bomba da II Guerra Mundial obriga a evacuação de mais de 400 casas na Irlanda do Norte

Engenho foi descoberto na sexta-feira, em Newtownards, a cerca de 15 quilómetros da cidade de Belfast. Remoção do dispositivo poderá demorar mais de cinco dias.

As autoridades da Irlanda do Norte ordenaram a evacuação de mais de 400 casas para remover o que se suspeita ser uma bomba do período da Segunda Guerra Mundial, informou este domingo a polícia, citada pela agência AP.

A operação de remoção do dispositivo poderá demorar mais de cinco dias, segundo a mesma fonte.

O engenho foi descoberto na sexta-feira em Newtownards, uma zona do condado de Down, a cerca de 15 quilómetros a leste de Belfast.

"Entendo a perturbação que isto causou, mas manter as pessoas em segurança é fundamental e não correremos riscos", disse o comandante do distrito de North Down e Ards, Johnston McDowell.

"Quero agradecer às pessoas que possam ter sido afectadas pela sua paciência neste momento", acrescentou.

A polícia montou barricadas e pediu aos condutores que evitassem a zona, segundo a AP. Foi ainda criado um centro de apoio de emergência para os residentes que tiveram de sair das suas casas.