Blinken inicia visita a Israel para conseguir trégua em Gaza

Secretário de Estado inclui Egipto nas negociações, procurando uma pausa no conflito entre Israel e Palestina. Hamas acusa Netanyahu de “obstruir” tréguas em Gaza.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, iniciou este domingo em Israel uma série de contactos para tentar um cessar-fogo em Gaza.

Segundo o porta-voz da Secretaria de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Vedant Patel, Antony Blinken vai reunir-se na segunda-feira com responsáveis israelitas e, na terça-feira, seguirá para o Egipto numa tentativa de fazer avançar as negociações para o cessar-fogo, esforços que incluem a tentativa de libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinianos.

O secretário de Estado vai encontrar-se com responsáveis do Egipto, país que recebe esta semana a continuação das negociações suspensas na sexta-feira à noite em Doha. Os EUA, o Qatar e o Egipto são os países mediadores entre Israel e o movimento palestiniano Hamas, em guerra aberta na Faixa de Gaza desde 7 de Outubro.

Blinken vai reunir-se na segunda-feira em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, às 11h locais (8h em Lisboa), e terá também encontros com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, e o Presidente, Isaac Herzog.

Ainda este domingo, Netanyahu deixou claro que o seu país está a “negociar, não a ceder” ao Hamas, e apelou aos mediadores para que pressionem o grupo islamita a chegar a um acordo, e não Israel.

"Há coisas em que podemos ser flexíveis e há coisas em que não podemos ser flexíveis, e insistimos nelas”, disse Netanyahu no início de uma reunião com o seu Governo.

Foto Ataque em Gaza contra residência Reuters TV

Depois de chegar a Doha, a equipa de negociação israelita reuniu-se com o primeiro-ministro e mostrou-se “cautelosamente optimista”, segundo um comunicado oficial.

A delegação israelita referiu-se à última proposta norte-americana de acordo de cessar-fogo. O Hamas não participou na reunião no Qatar para exigir a aplicação directa do que já foi estipulado no projecto de tréguas anunciado por Washington em Maio.

Esta é a nona visita de Blinken a Israel desde os atentados do Hamas contra Israel, a 7 de Outubro, que causaram cerca de 1200 mortos e 251 sequestros. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que já custou a vida a mais de 40.000 pessoas no enclave palestiniano devastado, segundo as autoridades de Gaza.

Hamas acusa Netanyahu de "obstruir" tréguas em Gaza

O movimento palestiniano Hamas acusou este domingo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de “obstruir” um acordo de tréguas em Gaza, após a mais recente ronda de negociações em Doha.

“Consideramos Benjamin Netanyahu totalmente responsável pelo fracasso dos esforços dos mediadores, pela obstrução de um acordo e pelas vidas dos reféns, que correm o mesmo perigo que o nosso povo [com os contínuos bombardeamentos]”, afirmou em comunicado o movimento radical palestiniano, que está em guerra aberta com Israel desde Outubro.

Benjamin Netanyahu pediu a uma “pressão directa sobre o Hamas”, denunciando aquilo que classificou como “recusa obstinada” para uma trégua na Faixa de Gaza, num momento em que Israel é a primeira etapa de uma visita do secretário de Estado norte-americano à região.

“O Hamas tem-se mostrado obstinado na sua recusa e nem sequer enviou um representante para as negociações em Doha. Por conseguinte, a pressão deve ser dirigida ao Hamas e ao [seu líder, Yahya] Sinouar, e não ao Governo israelita”, afirmou o governante israelita.