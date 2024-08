Um director de hotel, uma governanta e um “grelhador”. Profissões que fazem a diferença

O problema sazonal da falta de trabalhadores no turismo remete-nos normalmente para a necessidade que existe de preencher os lugares em que a qualificação da mão-de-obra é menor. Mas o sector é também feito dos muitos trabalhadores especializados que operam no sector ao longo do ano inteiro. Formando-se pela experiência ou nas escolas de hotelaria, os melhores nas suas áreas são profissionais reconhecidos e pretendidos, com remunerações que fogem ao estereótipo de um sector em que imperam os baixos salários. Com o turismo a ocupar um espaço essencial na economia portuguesa, estes são três retratos de profissionais que fazem a diferença.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt