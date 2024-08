Dificuldades do turismo em captar trabalhadores vão do salário ao horário

O sector do turismo continua a debater-se com dificuldades em captar e reter trabalhadores. Sinal disso são os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) que dão conta de um recuo de 9,1% do emprego no alojamento e restauração, traduzindo-se em menos 31 mil postos de trabalho entre o segundo trimestre de 2023 e o de 2024 e acentuando a tendência de queda iniciada no final do ano passado. Ao mesmo tempo, e numa aparente contradição, as associações do sector apontam para a necessidade de 40 a 50 mil trabalhadores, sobretudo em funções fisicamente mais exigentes.

