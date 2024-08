“Trabalhar na hotelaria e na restauração não é assim tão aliciante”

Carlos Costa, professor catedrático do departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT) da Universidade de Aveiro e coordenador de um estudo sobre o mercado de trabalho na área do turismo, publicado no início de 2023, refere que o sector não está a absorver “as pessoas com formação na área”, porque “é mais fácil pagar salários baixos e próximos do salário mínimo”.

