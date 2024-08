Mais de mil milhões depois, o Chelsea de Boehly continua sem equipa

A Sudoeste de Londres, nada de novo. Mais uma vez, o Chelsea foi a equipa que mais dinheiro gastou em contratações na Premier League, mas, tendo mais de 40 jogadores no plantel e mais reforços a chegar - João Félix deve ser anunciado em breve nos “blues” -, entrou com o pé esquerdo na Liga inglesa. Em Stamford Bridge, mesmo mostrando momentos de qualidade, o Chelsea de Enzo Maresca não conseguiu travar o Manchester City, que iniciou a defesa do título com uma importante vitória, por 2-0. Em Espanha, o Real Madrid entrou com o pé esquerdo no campeonato e perdeu dois pontos na viagem a Mallorca.

Os anos vão passando e os treinadores também, mas os milhões de Todd Boehly continuam a não ser a solução para os problemas do Chelsea. Desde que em Maio de 2022 o norte-americano Boehly sucedeu ao russo Roman Abramovich como proprietário dos “blues”, o emblema londrino contratou quatro dezenas de jogadores e investiu cerca de 1,3 mil milhões de euros em contratações. Os resultados, no entanto, continuam sem aparecer.

Após o sexto lugar na Premier League 2023/24, a quase 30 pontos do City, Boehly trocou de treinador – o italiano Enzo Maresca substituiu o argentino Mauricio Pochettino – e gastou 189 milhões de euros em contratações: o português Pedro Neto, foi o mais caro (60 milhões). No entanto, com João Félix prestes a ser anunciado como o próximo reforço a chegar a Stamford Bridge, o Chelsea de Maresca arrancou o campeonato com um “onze” onde não houve lugar para qualquer contratação.

Com dois portugueses utilizados dos dois lados – Renato Veiga e Pedro Neto foram suplentes utilizados na equipa de Londres; Rúben Dias e Bernardo Silva surgiram como titulares na formação de Manchester -, o Chelsea até mostrou audácia, mas confirmou ainda não ter tarimba para contrariar a qualidade e a experiência do City de Guardiola.

Após um arranque equilibrado, aos 19’ os campeões ingleses colocaram-se na frente do marcador: à entrada da área, Bernardo Silva fez um desvio após um passe de Jérémy Doku que retirou Levi Colwill da jogada e Erling Haaland, que não teve dificuldade em ganhar a posição a Marc Cucurella, marcou o primeiro golo do encontro.

O Chelsea ainda procurou reagir e Nicolas Jackson festejou o empate aos 45', mas o avançado senegalês estava em fora de jogo. Depois do intervalo, os “blues” continuaram a tentar contrariar a organização do City, mas todas as investidas dos londrinos foram sendo resolvidas pela equipa de Guardiola, que, revelando mais maturidade, colocou um ponto final nas dúvidas sobre quem seria o vencedor no minuto 84: Kovacic, com um remate de fora da área, fez o 2-0 final.

Real Madrid empata

No arranque da Liga espanhola, o Real Madrid meteu água na viagem às ilhas Baleares. Quatro dias depois de conquistarem em Varsóvia a Supertaça Europeia, Carlo Ancelotti não abdicou dos seus melhores jogadores e o trio de ataque, formado por Rodrygo, Vinicius e Mbappé conseguiu desequilibrar no início da partida: assistido por Vinicuis, Rodrygo colocou os madridistas na frente, aos 13’.

Porém, no arranque da segunda parte os campeões espanhóis permitiram que o avançado kosovar Vedat Muriqi restabelecesse a igualdade e, até ao final da partida, as duas equipas tiveram oportunidades para chegar ao triunfo, mas o encontro terminou com um empate a um golo.

A poucos dias dos play-off de acesso à Liga Europa e Liga Conferência, apenas um dos dois adversários de equipas portuguesas esteve ontem em acção. Na Áustria, o Rapid Viena, que na próxima quinta-feira joga em Braga, recebeu o WSG Tirol e somou o sétimo ponto em três jornadas da liga austríaca, após ganhar por 2-0, com golos do ponta-de-lança croata Dion Beljo e do defesa francês Serge Raux-Yao. O Zrinjski Mostar rival do V. Guimarães, apenas hoje faz a segunda partida no campeonato bósnio.