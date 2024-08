Segunda na TV: Chimpanzés, a Volta a Espanha e uma volta a Portugal em sabores

A semana arranca ainda com Cá Por Casa Tudo Bem, Chesapeake Shores, The Ark, A Rua CoComelon: O Musical e Campeões: Oliver e Benji.

CINEMA

Cá Por Casa Tudo Bem

RTP2, 22h55

Uma família italiana igual a tantas outras reencontra-se para celebrar as bodas de ouro de Alma e Pietro, os patriarcas. O evento decorre em Ischia, a pequena ilha onde o casal de idosos vive há já várias décadas. Tudo corre bem até surgir uma tempestade que força as autoridades a cancelarem todos os ferries que partem da ilha. Isso obriga os convidados a prolongar a estadia até passar o temporal. O que poderia ser um agradável alongar das festividades acaba por se transformar num pesadelo, trazendo à tona ressentimentos de toda a espécie e dando origem às mais inesperadas discussões… Com realização do italiano Gabriele Muccino (Lembra-te de Mim, Em Busca da Felicidade, Sete Vidas, Fintar o Amor), segundo um argumento seu e de Paolo Costella (Amigos Amigos, Telemóveis à Parte), uma comédia de costumes que se tornou um enorme êxito no seu país de origem. Os actores Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Gianmarco Tognazzi e Claudia Gerini, entre outros, dão vida às personagens.

SÉRIES

Chesapeake Shores

AXN White, 22h15

Estreia da sexta temporada. Regressa o drama familiar de John Tinker e Nancey Silvers baseado nos best-sellers de Sherryl Woods e protagonizado pela actriz Meghan Ory. O ponto de partida é o regresso de uma mulher – bem-sucedida na carreira, divorciada e mãe de gémeas – à sua pequena cidade natal, com todos os questionamentos (e regressos ao passado) que essa mudança desencadeia.

The Ark

Syfy, 22h15

Daqui a 100 anos, com a Terra já completamente devastada, há uma nave especial, a Ark One, que está a transportar seres humanos para colonizarem o planeta Proxima Centauri b. Só que, a meio do caminho, há um desastre terrível e morre muita gente, incluindo quase todos os responsáveis técnicos da aeronave e todos os dirigentes. Há, porém, sobreviventes que terão de se organizar para chegar ao destino prometido. É esta a premissa desta série original do Syfy de ficção científica e mistério criada por Dean Devlin e Jonathan Glassner. Reposição da primeira época.

DOCUMENTÁRIOS

Chimp Crazy

Max, streaming

Estreia. Tonia Haddix, que se refere a ela própria como “a Dolly Parton dos chimpanzés”, é uma ex-enfermeira que se tornou intermediária do comércio de animais exóticos, passando os dias a cuidar deles. Era a cuidadora de Tonka, um famoso chimpanzé que apareceu em filmes de Hollywood e que ela, falsamente, declarou ter morrido em 2021. Esta história é contada nesta série documental de quatro episódios com o selo da HBO, realizada por Eric Goode, o dono de discotecas e restaurantes tornado conservacionista da natureza que deu ao mundo Tiger King em 2020.

CULINÁRIA

Volta a Portugal em Sabores

24Kitchen, 17h15

O 24Kitchen dedica a tarde aos sabores de Entre Douro e Minho, com vários episódios de programas seus dedicados às regiões, para arrancar maratonas que continuam até dia 30 e versarão, nos próximos dias, sobre Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Interior, Beira Litoral, Estremadura, Ribatejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores.

DESPORTO

Volta a Espanha

Eurosport, 13h30

Directo. O último troço da 79.ª Volta a Espanha a passar por Portugal, algo que só tinha acontecido uma vez antes, em 1997, vai de Lousã até Castelo Branco. São 191,5 quilómetros. Passa em directo na Eurosport e, em streaming, na Max, e às 16h, na RTP1, é mostrada parte da etapa.

INFANTIL

A Rua CoComelon: O Musical

Netflix, streaming

Estreia. Episódio especial desta série animada em 3D que se especializa em canções infantis e foca crianças, adultos e animais no dia-a-dia. Segue-se à décima temporada, que se estreou em Março.

Campeões: Oliver e Benji

Panda Kids, 19h

Em 1981, Yoichi Takahashi criou uma manga sobre futebol que em 1983 deu origem a um anime que, aquando da primeira exibição em Portugal, era conhecido como Capitão Falcão. Há uns tempos passou a chamar-se Campeões: Oliver e Benji.