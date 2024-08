Palcos da semana: música, teatro, livros, e um caso de Instinto Fatal

Estão a chegar a Feira do Livro ao Porto, a Maré de Agosto aos Açores, o Operafest a Lisboa (e Oeiras), o Extramuralhas a Leiria e a Festa do Teatro a Setúbal.

Maré formosa em festa

A música volta a dar à costa da ilha açoriana de Santa Maria, mais precisamente à Praia Formosa. À beira das suas areias claras, contrastantes com o postal mais comum do arquipélago, escuta-se um cartaz rico em tonalidades, graças ao festival Maré de Agosto e àquela que é já a sua 40.ª edição.

Esta antiguidade redonda é celebrada ao longo de três dias, na companhia de 13 artistas, entre eles a gabonesa Pamela Badjogo com a sua afropop, os “avôs hip-hoppers” L’Entourloop, o reggae do jamaicano Jesse Royal, a energia dos congoleses Kin'Gongolo Kiniata, a sonoridade mestiça do colectivo Ayom, as canções de Rui Veloso ou o puro rock dos dinamarqueses D-A-D, também eles com 40 anos para festejar.

SANTA MARIA Praia Formosa

De 22 a 24 de Agosto

Bilhetes de 20€ a 25€ (dia) e 55€ (passe)

Camões e outras atracções

O Operafest aposta num Instinto Fatal para tema da sua quinta edição. Dirigido pela soprano Catarina Molder e produzido pela Ópera do Castelo, vem com vontade de “chegar ao dobro do público das edições anteriores, com ópera vibrante para todos”.

A ambição começa a sentir-se em Oeiras, terra a que o festival lisboeta estende este ano as suas récitas. É ali que são encenadas em dupla (como é frequente acontecer, por partilharem ADN realista) a Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, estreada em Roma em 1890, e Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, que se estreou em Milão dois anos depois. Também é em Oeiras que se revela uma nova versão d’O Polegarzinho para o “público do futuro”.

É já em Lisboa que entra em cena o grande sedutor: Don Giovanni, de Mozart. Camões também marca presença – ao embalo dos 500 anos do seu nascimento – na estreia absoluta de Tormento, cantata-performance de Gustavo Sumpta e Nuno da Rocha, inspirada pelo Adamastor.

O programa completa-se com conferências, aulas de canto, cine-óperas na Cinemateca Portuguesa e a Atracção Fatal exercida por uma “rave operática” no Titanic Sur Mer.​

OEIRAS Jardins do Marquês de Pombal

LISBOA Fundação Calouste Gulbenkian e outros locais

De 22 de Agosto a 11 de Setembro

Bilhetes 5€ a 50€

Uma tília para Eugénio

Uma avenida habitada por 130 stands, vários lançamentos de livros, para cima de uma centena de actividades à margem e uma tília no jardim a aguardar a homenagem do ano, a Eugénio de Andrade. É neste tom que se realiza mais uma edição da Feira do Livro do Porto – a 11.ª integralmente organizada pela autarquia.

A influência do “poeta da luz” sente-se um pouco por todo o alinhamento (novamente programado por João Gesta), seja em oficinas, concertos, cinema, conversas, exposições, sessões de poesia e humor ou na vasta programação para crianças e famílias.

Quanto à lista de convidados, é abrilhantada por nomes como Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, António Zambujo, Gisela João ou Frankie Chavez.

PORTO Jardins do Palácio de Cristal

De 23 de Agosto a 8 de Setembro

Segunda a quinta, das 12h às 21h; sexta, das 12h às 22h; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 21h

Entrada livre

Gótico ao centro

Cada vez mais solto das ameias do Castelo de Leiria, onde durante anos respondeu por Entremuralhas, o Extramuralhas concentra-se assumidamente na baixa da cidade. Mas não muda um milímetro da sua vocação para tudo o que é gótico e de qualidade. Nem prescinde de um cartaz sem concertos sobrepostos.

São 24 os que a organizadora Fade In alinha para esta 13.ª edição. Incluem a austríaca Anja Plaschg na pele de Soap&Skin, os veteranos germânicos Goethes Erben, os franceses Years of Denial, o inglês Douglas Dare a mostrar o Omni que lançou em Maio e os norte-americanos Sextile ao ritmo de Push, editado em 2023.

LEIRIA Teatro José Lúcio da Silva, Teatro Miguel Franco, Stereogun e Igreja da Misericórdia

De 22 a 24 de Agosto

Grátis a 30€

Festa com todos

É com Joana Reais, Múcio Sá e Ruca Rebordão que arranca o Festival Internacional de Teatro de Setúbal - XXVI Festa do Teatro. Um concerto, sim, que este não é um evento que viva só de representações. Aliás, ao longo de dez dias terá mais música, bem como performances, exposições, cinema, formações e até um passeio sobre inclusão.

Mas é o teatro que o domina. Às suas tábuas irão 30 peças, a começar pel’A Judia da companhia algarvia Acta, a partir da obra de Kurt Weill e Bertolt Brecht, e a terminar no Moço da Cola, pela Astro Fingido. Pelo meio, o festival dirigido por José Maria Dias recebe companhias de Espanha, França, Chile, Brasil, Colômbia e Roménia. No campo nacional, destaca-se ainda a estreia de três espectáculos resultantes de Memória da Matéria, um projecto partilhado pelos grupos UmColetivo, SillySeason e Teatro Estúdio Fontenova.