O baile acabou, Alain Delon foi dançar com as estrelas: a França despede-se

Os vizinhos afluem a Douchy, no departamento de Loiret, centro de França, que era o refúgio de Alain Delon e do seu clã, propriedade construída pelo actor com a ajuda da sua companheira de então, a actriz Mireille D'Arc. Foi o local onde Delon — na companhia dos seus cães, os vivos e os mortos, das fotografias das mulheres com quem partilhou a vida, Mireille, Nathalie Delon, Romy Schneider, e dos seus três filhos, ao mais novo dos quais, Alain Fabien, coube o papel de vigilante permanente do envelhecimento do pai — aguardou o dia da sua morte. Chegou este domingo, pela manhã.

