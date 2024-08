Alain Delon (1935-2024): o actor que perseguiu a sua morte

Depois de tanto andar atrás dela, Alain Delon conseguiu finalmente apanhar a sua morte. A imprensa francesa cita esta manhã uma declaração dos seus "três filhos (e do seu cão Loubo)" à AFP. O "monumento", o "samurai do cinema francês", como dizem os jornais e as televisões, morreu. O actor que mais belas mortes teve no cinema, morreu "serenamente" na sua propriedade de Douchy. Tinha 88 anos.

