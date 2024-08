A primeira “super-Lua azul” do ano ilumina os céus na segunda-feira

Se olhar para o céu no início da semana, poderá ver a primeira super-Lua do ano. A Lua cheia e brilhante deste mês estará em todo o seu esplendor na segunda-feira (19 de Agosto), embora aparente ser cheia desde a manhã de domingo até à manhã quarta-feira.

Será uma das maiores e mais brilhantes luas cheias do ano, devido à sua proximidade da Terra. A Lua orbitará cerca de 22 mil quilómetros mais perto da Terra do que a média, o que leva a uma super-Lua, de acordo com o site especializado EarthSky.org. Será cerca de 15% mais brilhante do que o normal.

Esta Lua é especial. Porquê?

A super-Lua de segunda-feira é também uma "Lua azul", uma distinção dada à segunda lua cheia num mês ou à terceira de quatro luas cheias numa estação (entre um solstício e um equinócio), segundo o EarthSky.org.

Em Agosto do ano passado, surgiu também outra super-Lua azul – mas são bastante raras.

A super-Lua surge numa boa altura para ver Saturno, que estará no seu ponto mais brilhante e próximo a 7 de Setembro, sendo também visível antes. A Lua parecerá passar por Saturno na terça-feira – e também será possível ver os anéis do planeta através de um telescópio.

A lua cheia de Agosto é muitas vezes referida como a "Lua do esturjão", apelidada pelas tribos algonquinas que viviam no que hoje é conhecido como o Nordeste dos EUA. O nome refere-se aos grandes peixes que eram mais facilmente capturados nesta altura do ano nos grandes lagos e outras massas de água.

Também é chamada "Lua vermelha", "Lua do milho", "Lua da cevada", "Lua da erva", "Lua do grão" e "Lua do cão", segundo a NASA.

Quando é a próxima super-Lua?

A super-Lua de segunda-feira é a primeira de quatro consecutivas este ano, com as mais próximas a ocorrerem em Setembro e Outubro. A super-Lua de Setembro acontece também durante um eclipse lunar parcial, quando a Lua parece ter sido mordida na sua superfície.

Isto acontece porque o Sol, a Terra e a Lua não estão perfeitamente alinhados e apenas uma parte da Lua passa sob a sombra da Terra.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post