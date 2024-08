PSP com novas chefias em Lisboa, Porto e ilhas

A PSP vai contar com novas chefias nos comandos metropolitanos de Lisboa e do Porto, bem como na Madeira e nos Açores.

As mudanças atingem também o comando da Unidade Especial de Polícia, lugar que vai ser ocupado por Pedro Teles, um superintendente de 57 anos especializado em gestão de crises que ocupava até aqui o lugar de conselheiro de segurança na embaixada de Portugal em Argel.

As mudanças em Lisboa e no Porto explicam-se com o facto de o novo director nacional desta polícia, Luís Carrilho, ter ido buscar para a sua equipa os oficiais que dirigiam estes comandos. Para Lisboa, escolheu agora Luís Elias, um superintendente que, tal como ele próprio, tem no currículo várias missões internacionais e foi, também à sua semelhança, assessor de segurança do primeiro-ministro entre 2015 e 2018. O Comando Metropolitano de Lisboa não é, porém, uma realidade desconhecida deste oficial, que entre 2012 e 2015 aqui ocupou o cargo de segundo comandante.

Luís Elias e o superintendente que irá comandar a PSP no Porto depois de ter sido oficial de ligação do Ministério da Administração Interna na embaixada de Portugal em Moçambique, Vítor Rodrigues, chegam aos novos postos numa altura particularmente sensível: o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o de Lisboa, Carlos Moedas, têm vindo a queixar-se de insegurança e reclamam mais policiamento nas respectivas cidades.

No final de Maio, o autarca lisboeta foi recebido pela ministra da Administração Interna, a quem pediu não só mais polícias municipais como também maior visibilidade da PSP. “A visibilidade da Polícia de Segurança Pública diminuiu muito e os lisboetas sentem-se inseguros por isso”, declarou na altura.

No Porto, existem 200 agentes afectos à Polícia Municipal, mas o seu contingente deveria, segundo Rui Moreira, ser de 300. Já em Lisboa, pelas contas de Carlos Moedas, são necessários 600, mas só existem 400.

Entre as mudanças, contam-se também a próxima nomeação de novos comandantes para a PSP da Madeira, que irá ser dirigida por Ricardo Matos, e para os Açores, para onde foi escolhido Hélder Valente Dias.

Ricardo Matos era até aqui secretário-geral-adjunto dos Serviços Sociais da PSP. Em funções há cerca de três meses — antes era director do Departamento de Saúde e Assistência na Doença desta polícia —, o novo comandante regional dos Açores chamou há três meses a atenção para a escassez de recursos humanos e para a precariedade dos recursos materiais na PSP na região.