Fogo na Madeira obriga a retirar residentes do Curral das Freiras

O incêndio que deflagrou na quarta-feira, 14 de Agosto, na Ribeira Brava, na Madeira, alcançou a freguesia do Curral das Freiras e obrigou à retirada de residentes, estando a ser combatido por 56 operacionais, apoiados por 18 viaturas e um meio aéreo.

De acordo com a última actualização divulgada às 10h15 pelo Serviço Regional da Protecção Civil (SRPC) da Madeira, o combate ao incêndio "tem sido especialmente difícil devido à progressão do fogo em áreas de difícil acesso terrestre".

Após ter deflagrado no concelho da Ribeira Brava, o fogo continua "activo, tendo atingido a freguesia do Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos, e já alcançado a freguesia do Curral das Freiras".

"No Curral das Freiras, o incêndio já se espalhou por toda a encosta, colocando em risco as áreas de Seara Velha e Terra Chã de Cima, tendo o evoluir do incêndio nesta freguesia originado a evacuação de residentes das suas habitações por segurança e precaução, desencadeada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos", avança a Protecção Civil.

Já no concelho de Câmara de Lobos, o fogo está "ramificado entre as localidades do Jardim da Serra e Curral das Freiras", sendo que, no Jardim da Serra, "as chamas aproximam-se de zona habitacional, apesar de ainda não haver residências em perigo".

Na Ribeira Brava, o incêndio "continua activo na frente da Encumeada", mas "fora de zonas habitacionais", sendo que uma Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR), afecta aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, "mantém vigilância activa" no local.

Segundo a Protecção Civil, no terreno estão actualmente 56 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Municipais de Machico e Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

A apoiá-los estão 18 viaturas, uma aeronave e a Unidade Móvel de Telecomunicações e Emergência do SRPC.

"Apesar das condições adversas, como altas temperaturas, baixa humidade, ventos fortes e orografia complexa, as equipas encontram-se no teatro de operações a desenvolver todos os esforços para controlar as chamas e salvaguardar as residências", destaca a Protecção Civil, apelando à população para evitar deslocações desnecessárias para as áreas afectadas.

Na sexta-feira à noite, fonte do gabinete do presidente do executivo madeirense disse à agência Lusa que o Governo da República ofereceu apoio no combate ao incêndio, mas Miguel Albuquerque transmitiu que os meios no terreno eram suficientes nesta altura. "O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, contactou o presidente do Governo Regional no sentido de apoiar no combate aos incêndios", disse à agência Lusa fonte do gabinete de Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo madeirense, segundo a mesma fonte, informou que "devido às zonas de difícil acesso" onde se verificam os fogos, não é possível afectar mais meios e "até o helicóptero nem sempre pode actuar devido ao vento". "De momento, não é necessário", reforçou.