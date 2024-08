Enfermeiros obstetras querem vigiar gravidezes de baixo risco

Os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica querem vigiar as gravidezes de baixo risco e voltam a reclamar a criação de centros de parto normal, dentro dos hospitais, ou de “unidades de cuidados na maternidade” em Portugal, de forma a libertar os médicos para as situações e tarefas mais complexas. Numa altura em que a “crise” das urgências de ginecologia-obstetrícia e blocos de partos se agravou e os fechos intermitentes se multiplicam, por causa da dificuldade de completar as escalas médicas nestes serviços, os enfermeiros defendem que está na hora de fazer valer os seus argumentos e de mudar a forma com os cuidados às grávidas estão organizados em Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt