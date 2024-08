Em 2023, o Estado contribuiu com 214 milhões de euros em financiamento público à comunicação social. Ainda assim, este é um valor que coloca Portugal nos dez países que menos investem neste sector em toda a União Europeia. Segundo as contas da União Europeia de Radiodifusão (EBU), o investimento no serviço público per capita situa Portugal na 21.ª posição entre os países da UE.

