BE questiona Governo sobre medidas contra ameaças do grupo Habeas Corpus

O BE quer saber que medidas tomará o Governo para promover a segurança da comunidade LGBTQIA+ de Castelo Branco depois de a associação de extrema-direita Habeas Corpus ter anunciado que iria estar presente na primeira marcha da comunidade, que se realiza a 14 de Setembro, "para efectuar o reconhecimento do evento". Numa pergunta enviada à ministra da Administração Interna, o BE insiste em esclarecer as respostas que o executivo está a preparar para enfrentar os discursos e actos de ódio homofóbico e transfóbico e garantir a segurança da comunidade LGBTQIA+, em particular de todos os que estarão presentes na marcha de Castelo Branco.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt