Alfredo Cunha fotografou vinte anos do festival a que chama "Paraíso de Coura"

“O Paredes de Coura é um festival especial”, diz ao P3 Alfredo Cunha, numa conversa telefónica que decorreu entre mergulhos do fotógrafo no rio Coura, no dia que se seguiu à apresentação, em pleno festival, no Palco Jazz na Relva, do seu mais recente livro de fotografia Paraíso de Coura, que reúne imagens feitas no festival ao longo de quase 20 anos, entre 2004 e 2023.

A edição do livro de fotografia de quase 200 páginas segue um fio narrativo “lógico”, adjectiva, ou seja, fiel à experiência de quem é frequentador assíduo do festival. “Limitei-me a seguir a lógica da chegada ao festival: o campismo, a praia, o espectáculo. E as pessoas, claro.”

E são muitos os rostos – alguns dos quais poderás, quiçá, reconhecer – que preenchem as páginas do livro Paraíso de Coura. “Gosto especialmente da fotografia de capa, porque descreve a parte mais importante, que é o público, e da que está na contracapa, um retrato da Patti Smith, que representa todos os concertos.” Há retratos de Manuel Cruz, em cima de palco, de Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta, na plateia a assistir a um concerto; mas é a chuva que mais vezes surge nas imagens, essa que teima em estar presente em todas (ou quase todas) as edições.

Alfredo Cunha assume nutrir um carinho especial pelo maior festival de música do Minho, que frequenta desde a primeira edição, que decorreu em 1994, numa altura em que chegou a realizar reportagem do evento para o jornal PÚBLICO. “Sou frequentador de festivais desde o surgimento do primeiro em Portugal, em Vilar de Mouros”, conta. “Mas o festival Paredes de Coura é diferente de todos e especial por vários motivos”, continua. “Pelo ambiente, pelas pessoas; por ser tranquilo, acolhedor e agregar pessoas de todas as idades. Sinto-me bem aqui, é um lugar onde gosto de fotografar.”

O livro, que contém textos do escritor Valter Hugo Mãe, do jornalista do PÚBLICO Mário Lopes e de um dos membros fundadores do festival, agora Presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira, não tem como objectivo traçar uma retrospectiva do festival – embora um dos textos, da autoria de Sandra Maria Teixeira, se debruce sobre a sua história. “É, sim, uma visão sobre os seus vários aspectos. No livro, em maior destaque, mais do que os espectáculos, estão as pessoas. Este é um livro que não tem nada que ver com o meu trabalho e que, ao mesmo tempo, tem tudo que ver com o meu trabalho. É um livro sobre pessoas. E eu gosto de pessoas.”