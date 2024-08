A economia da ditadura: um texto e o contexto (II)

Depois de ler a coluna da semana passada, o autor do livro que deu origem a uma notícia criticada por um leitor ficou com a sensação de que o provedor não lera a obra.

Na coluna da semana passada, abordei o tratamento noticioso dado a um livro da autoria de Luciano Amaral, professor da Nova School of Business and Economics (SBE), intitulado O Impacto do Grupo CUF na Economia Portuguesa em 1973, com base numa queixa de um leitor que o considerou um “panegírico da ditadura”.