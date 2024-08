Incêndio na Somerset House, em Londres, mobiliza cerca de 100 bombeiros

Há 15 camiões mobilizados para o incêndio na Somerset House, centro de arte, cultura e entretenimento. Uma das maiores colecções de arte do mundo está situada na ala norte do edifício.

Quinze camiões de bombeiros e cerca de 100 bombeiros foram mobilizados para um incêndio na Somerset House, no centro de Londres, este sábado, 17 de Agosto. As nuvens de fumo negro são visíveis em todo o horizonte da cidade.

“As equipas estão a combater as chamas localizadas numa parte do telhado do edifício”, disse a Brigada de Incêndio de Londres em comunicado, acrescentando que a causa do incêndio ainda não é conhecida.

A Somerset House, situada nas margens do rio Tamisa, foi outrora um palácio real e é actualmente um centro de arte, cultura e entretenimento.

A Galeria Courtauld, que alberga uma das maiores colecções de arte do mundo, está situada na ala norte do edifício.

O edifício da Somerset House data de 1547.