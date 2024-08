Debate sobre preso político no Parlamento da Turquia acaba com três deputados feridos

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recusou acatar decisão do Tribunal Constitucional para libertar deputado Can Atalay.

O objectivo da sessão do Parlamento era discutir a situação de Can Atalay, condenado a 18 anos de cadeia por causa dos protestos do Parque Gezi e eleito deputado em 2023, depois de fazer campanha a partir da sua cela, na Turquia. O debate estava aceso e enquanto Ahmet Sik, do Partido dos Trabalhadores, defendia a proposta de reverter a decisão de retirar o mandato ao colega de partido já havia vários parlamentares de pé. Quando Sik chamou aos deputados do AKP, no poder, “os maiores terroristas deste país”, um deles, o antigo futebolista Alpay Özalan, foi até à tribuna e atirou-o ao chão.