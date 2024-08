Ataque mata 18 membros da mesma família em Gaza. Confirmado primeiro caso de pólio

Uma variante do vírus que causa a doença já tinha sido detectada em águas de esgoto e isso era um grande sinal de alarme. Horas depois de a Organização Mundial de Saúde e do secretário-geral da ONU, António Guterres, terem apelado a duas pausas humanitárias que permitam lançar uma campanha de vacinação para 640 mil crianças com menos de 18 anos, chegou a notícias que todos temiam: testes realizados na Jordânia confirmaram o primeiro caso de poliomielite em 25 anos na Faixa de Gaza, numa criança de dez meses, não vacinada.

“Os médicos suspeitaram da presença de sintomas compatíveis com a poliomielite”, informou o Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana. “Após a realização dos testes necessários na capital da Jordânia, Amã, a infecção foi confirmada”. Trata-se de uma criança de Deir al-Balah, na região central de Gaza, uma das áreas que Israel classificara como parte da chamada “zona humanitária” que tem sido reduzida ao longo dos dois últimos dias, com sucessivas ordens de evacuação que antecedem novos ataques.

Mesmo antes desta confirmação em Amã, a mera presença do vírus nas amostras de água era vista não como “uma preocupação”, mas como “uma catástrofe”, sublinhara, numa entrevista ao PÚBLICO Juliette Touma, porta-voz da UNRWA, a organização das Nações Unidas que dá apoio a refugiados palestinianos. O colapso do sistema de esgotos, a falta de acesso a água corrente ou limpa, a falta de sabonete e as dificuldades que as pessoas enfrentam para tomar banhou ou mudar de roupa é “a receita perfeita para doenças”, afirmou Touma.

A poliomielite é uma doença altamente infecciosa, contraída pela ingestão de água contaminada, que afecta sobretudo crianças até aos cinco anos e causa paralisia, sendo potencialmente fatal. Não tem cura, mas pode ser prevenida pela vacina.

“A poliomielite não se preocupa com as fronteiras e a poliomielite não espera. Prevenir e conter a propagação da poliomielite exigirá um enorme esforço coordenado”, avisou Guterres. Sem um cessar-fogo é impossível realizar a vacinação, que tem de ser administrada em duas fases. Para isso, a OMS e a UNRWA pedem duas pausas humanitárias de sete dias cada, a primeira já no final de Agosto, a segunda em Setembro.

Apesar das negociações em curso em Doha – e de Joe Biden estar "optimista" –, o Hamas afirmou opor-se ao que diz serem “novas condições” incluídas por Israel na nova proposta dos Estados Unidos. E a ofensiva israelita aumentou de intensidade no centro da Faixa de Gaza, com as Forças de Defesa de Israel (IDF) a justificarem estar a agir em resposta a lançamentos de rockets.

Foi precisamente em Deir al-Balah que um ataque aéreo israelita matou pelo menos 18 pessoas da mesma família na madrugada deste sábado. O ataque atingiu uma casa e um armazém onde mais de 40 civis se abrigavam. Um jornalista da Associated Press esteve no hospital dos Mártires de Al-Aqsa, na cidade, e contou os mortos à medida que eram trazidos.

De acordo com a agência, trata-se da família de Sami Jawad al-Ejlah, um comerciante que vendia por grosso e que costumava coordenar “o transporte de carne e peixe para Gaza” com os militares israelitas. Para além de Ejlah, foram mortas as suas duas mulheres, onze dos seus filhos com idades entre os dois e os 22 anos, a avó das crianças e mais três familiares. “Ele era um homem pacífico”, disse à AP Abu Ahmed, um vizinho que sofreu ferimentos ligeiros no mesmo ataque.

Entre os escombros do armazém, a AP filmou camiões que, segundo Abu Ahmed, serviam para trazer peixe e carne para o enclave palestiniano.

450 mil novos deslocados

Outro ataque, no campo de refugiados de Nuseirat, a poucos quilómetros de Deir al-Balah, matou seis pessoas, incluindo duas crianças, segundo a agência de notícias Wafa, da Autoridade Palestiniana, que administra a Cisjordânia.

Deir al-Balah tornara-se destino de centenas de milhares de deslocados, por ser uma das poucas zonas que ainda não viveu uma incursão terrestre israelita. Mas depois de na sexta-feira terem sido vistos tanques israelitas, os habitantes dizem que estes avançaram ainda mais no sábado, escreve o diário britânico The Guardian. Ao mesmo tempo, um novo anúncio israelita ordenou a retirada das pessoas de partes do campo de refugiados de Maghazi, na mesma região. Na véspera, ordens idênticas visaram várias zonas no Sul.

De acordo com a Defesa Civil palestiniana de Gaza, as últimas ordens de evacuação no centro de Gaza afectaram mais de 450.000 pessoas, “reabrindo as suas feridas”, já que estes palestinianos se viram obrigados a deslocar-se várias vezes desde o início da guerra lançada por Israel contra o território, depois do ataque do Hamas, a 7 de Outubro.