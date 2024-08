Alerta de tsunami após terramoto de magnitude 7,2 na costa russa

Costa leste da região russa de Kamchatka foi o epicentro do terramoto. Abalo ocorreu pelas 20h10.

Um terramoto de magnitude 7,2 atingiu a costa leste da região russa de Kamchatka a uma profundidade de 51 km, informou o Centro Sismológico Europeu Mediterrânico (EMSC) este sábado, 17 de Agosto. O abalo ocorreu pelas 20h10 (hora de Portugal continental).

O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos adiantou que havia uma ameaça de tsunami devido ao terramoto.

De acordo com esta entidade, é possível a existência de "ondas perigosas de tsunami provocadas pelo terramoto até 300 quilómetros do epicentro [do sismo]", cita a CNN.