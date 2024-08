Ciclovias são más para o negócio? Não, mostram estudos, mas não há dados sobre Portugal

A notícia da instalação de uma nova ciclovia numa rua com comércio costuma vir acompanhada de outra notícia: a das reacções negativas dos comerciantes, com receio do impacto que possa ter na clientela. Isto acontece não apenas quando há novas ciclovias, mas também no caso de outras alterações à rua que impliquem retirar o espaço dos automóveis, contextualiza Paula Teles.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt