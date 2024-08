Os Jogos já acabaram, mas ainda se salta para a piscina (ou para o rio) em Coura

Os Jogos Olímpicos já acabaram, mas em Paredes de Coura, onde até às primeiras horas deste domingo decorre o festival de música homónimo, ainda se salta para a piscina, ou para as águas do rio Taboão. Aqui não é preciso trampolim, nem a técnica invejável dos e das atletas que arrecadam medalhas de ouro no mais mediático dos palcos desportivos. Para muitos festivaleiros, as tardes passadas a dormitar na relva e saltar para o rio são uma parte tão integral da "experiência Paredes de Coura" como os concertos.

O festival, que desde esta quarta-feira já acolheu concertos de André 3000, Sampha, Killer Mike, Sleater-Kinney, Slow J, Idles, Girl in Red ou Cat Power, chega ao fim este sábado (ou mais precisamente na madrugada de domingo). Nas últimas horas do festival ainda haverá apresentações de Fontaines D.C., Slowdive ou The Jesus and Mary Chain.