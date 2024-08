Chuva de golos do Sporting na Madeira

O Sporting goleou neste sábado o Nacional por 6-1, somando a segunda vitória consecutiva na Liga e igualando o FC Porto no topo da classificação.

Os lisboetas abriram o marcador aos 16' por Pedro Gonçalves, mas os insulares restabeleceram a igualdade aos 36', com um golo de Nigel Thomas. Ainda antes do intervalo, aos 40', Francisco Trincão recolocou os campeões nacionais na frente do marcador.

O resultado assumiu tons de goleada na segunda metade, totalmente controlada pelos visitantes. Aos 51', na cobrança de uma grande penalidade, Viktor Gyökeres apontou o terceiro. O sueco haveria de voltar a marcar aos 76', no último golo da equipa, e viu o poste impedir-lhe o terceiro, aos 87'. Pelo meio, Francisco Trincão bisou aos 57' e Daniel Bragança estreou-se também a marcar (66').