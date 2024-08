Reportagem do PÚBLICO é transmitida na RTP3 este fim-de-semana

A reportagem Adeus, meu estômago, editada a 19 de Julho no PÚBLICO, vai ser transmitida na RTP3 durante este fim-de-semana. Nesta reportagem, Teresa Firmino e Joana Gonçalves acompanharam, ao longo de um ano e meio, uma família da região Norte com uma mutação genética rara que aumenta o risco de um tipo de cancro hereditário.

A RTP3 transmite Adeus, meu estômago neste sábado (dia 17 de Agosto) às 18h30. Repete a transmissão no domingo às 16h30 e às 20h; e já na madrugada de segunda-feira, pelas 01h50.

O exemplo desta família portuguesa, que partilha tristezas e esperanças, é revelador do poder tremendo do conhecimento científico: uma descoberta que remonta a “apenas” 1998 está hoje em plena aplicação clínica e a salvar muitas vidas.

O testemunho desta família surge entrelaçado pela investigação científica que se faz em Portugal sobre esta doença. O que dizem cientistas e médicos portugueses do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto, que desde meados de 1990 investigam as bases genéticas deste cancro hereditário, é por isso uma componente importante da reportagem.

Adeus, meu estômago tem igualmente uma versão com tradução em inglês (to watch this story in English, click here).