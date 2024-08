O maior genoma de todos os animais é de um peixe com pulmões da América do Sul

O genoma do peixe pulmonado Lepidosiren paradoxa possui cerca de 30 vezes o tamanho do genoma humano.

Um peixe pulmonado da América do Sul é uma criatura extraordinária – em certo sentido, é um fóssil vivo. Habitante de águas lentas e estagnadas no Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Paraguai, é o parente vivo mais próximo dos primeiros vertebrados terrestres e assemelha-se muito aos seus antepassados primordiais, que remontam a mais de 400 milhões de anos.

Esta espécie de água doce, a Lepidosiren paradoxa, também tem outra distinção: o maior genoma (toda a informação genética de um organismo) de qualquer animal na Terra. Os cientistas sequenciaram o seu genoma e descobriram que tem cerca de 30 vezes o tamanho do genoma humano.

A métrica para o tamanho do genoma é o número de pares de bases, as unidades fundamentais do ADN (conhecidas pelas letras A, T, C e G, correspondentes às moléculas adenina, timina, citosina e guanina) presentes no núcleo das células de um organismo. Se fosse esticado como um novelo de lã, o comprimento do ADN em cada célula deste peixe pulmonado estender-se-ia por quase 60 metros. O genoma humano teria apenas dois metros de comprimento.

“A nossa análise revelou que o genoma do peixe pulmonado da América do Sul cresceu drasticamente durante os últimos 100 milhões de anos, acrescentando o equivalente a um genoma humano a cada dez milhões de anos”, disse o biólogo evolutivo Igor Schneider, da Universidade Estadual do Louisiana (EUA), um dos autores do estudo publicado na edição desta semana da revista Nature.

De facto, 18 dos 19 cromossomas do peixe pulmonado da América do Sul – as estruturas em forma de fio que transportam a informação genómica de um organismo – são individualmente maiores do que todo o genoma humano, acrescentou Igor Schneider.

Embora enorme, há plantas cujo genoma é maior. O detentor do recorde actual é uma espécie de feto, a Tmesipteris oblanceolata, existente no território ultramarino francês da Nova Caledónia, no oceano Pacífico. O seu genoma tem mais de 50 vezes o tamanho do genoma humano.

Até agora, o maior genoma animal conhecido era o de outro peixe com pulmões, o peixe pulmonado australiano Neoceratodus forsteri. O genoma do peixe pulmonado da América do Sul tem mais do dobro do tamanho. As outras quatro espécies de peixe pulmonados do mundo vivem em África, também com genomas grandes.

Os genomas dos peixes pulmonados são compostos em grande parte por elementos repetitivos – cerca de 90% do genoma. Os investigadores dizem que a expansão em massa do genoma nos peixes pulmonados parece estar relacionada com a redução, nestas espécies, de um mecanismo que suprime extraordinariamente esta repetição genómica.

“O tamanho dos genomas animais varia muito, mas o significado e as causas da variação do tamanho do genoma permanecem pouco claros. O nosso estudo melhora a nossa compreensão da biologia e da estrutura do genoma, identificando os mecanismos que controlam o tamanho do genoma e mantêm a estabilidade dos cromossomas”, afirmou Igor Schneider.

O Lepidosiren paradoxa atinge cerca de 1,25 metros de comprimento. Enquanto outros peixes dependem de brânquias para respirar, este peixe também possui um par de órgãos semelhantes a pulmões. Vive em ambientes pantanosos e parcos em oxigénio nas bacias dos rios Amazonas e Paraná-Paraguai, e complementa o oxigénio obtido da água através da respiração de oxigénio do ar.

A transição da água para terra

Os peixes pulmonados apareceram pela primeira vez durante o período Devónico, que teve início há mais de 400 milhões de anos. Foi durante o Devónico que ocorreu um dos momentos mais importantes da história da vida na Terra – quando os peixes que possuíam pulmões e barbatanas musculares evoluíram para os primeiros tetrápodes, os vertebrados terrestres com quatro membros que agora incluem anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

Uma vez que os precursores dos actuais peixes pulmonados eram antepassados dos tetrápodes, os seus genomas podem fornecer informações sobre a forma como os vertebrados desenvolveram, há muito tempo, características como os membros que permitiram a vida em terra.

Por exemplo, os investigadores mostraram que a maquinaria genética que controla a actividade do chamado gene “Sonic Hedgehog” (Shh), que regula passos importantes durante o desenvolvimento embrionário, provavelmente governou a formação do equivalente ósseo dos dedos na barbatana dos peixes pulmonados. Essas estruturas na barbatana do peixe pulmonado acabaram por evoluir para os dedos das mãos e dos pés nos tetrápodes.

“Os antepassados dos tetrápodes conquistaram a Terra com membros que evoluíram a partir de barbatanas e respiravam ar através de pulmões. Estas características são provavelmente anteriores à colonização dos continentes. Só através do estudo da biologia das linhagens que sobreviveram de peixes pulmonados é que podemos investigar a base genómica e os mecanismos moleculares de desenvolvimento que facilitaram a transição água-terra dos vertebrados”, disse Igor Schneider.