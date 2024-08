PGR abre inquérito a caso de mãe alcoolizada que abandonou a filha em Lisboa

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a abertura de um inquérito ao caso da mãe alcoolizada que, na madrugada de quinta-feira, abandonou a filha de quatro anos junto à estação de comboios de Entrecampos, em Lisboa.

A mãe da criança que foi abandonada dentro de um carrinho de bebé foi constituída arguida, interrogada e saiu em liberdade com termo de identidade e residência. Questionada pelo PÚBLICO, a PGR confirmou esta sexta-feira a abertura de um inquérito-crime.

Fonte oficial da PSP referiu à Lusa que "a mãe da criança foi interceptada pelas 10h15 [de quinta-feira], interrogada, constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência, tendo todavia informado que a criança lhe tinha sido subtraída", continuando o caso sob investigação.

Acrescentou também que a menina, de quatro anos, com uma deficiência congénita, foi transportada pelas 16h35 para uma casa de acolhimento, em Lisboa, no âmbito da lei de protecção de crianças e jovens em perigo.

"De todos os factos e diligências efectuadas pela PSP foi já dado conhecimento ao Ministério Público", adiantou a mesma fonte.

Imagens de videovigilância ajudaram

O alerta para o abandono da criança foi dado por volta das 06h00 por um transeunte que testemunhou uma pessoa a deixar um carrinho de bebé na Avenida 5 de Outubro, junto à estação de Entrecampos, e a abandonar o local.

Na sequência do alerta, foram accionados meios policiais para o local e a criança foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, para ser observada, indicou a PSP, referindo que, embora tenha uma deficiência congénita, "não tinha qualquer ferimento", pelo que teve alta hospitalar antes de ser levada para a casa de acolhimento.

A polícia realizou diligências para identificar a pessoa que abandonou a criança, inclusive através de imagens de videovigilância de vários estabelecimentos perto do local.

A mulher, com cerca de 25 anos, "foi encontrada visivelmente embriagada na via pública", adiantou a PSP, acrescentando que a informação que dispõe é de que "esteve num bar durante a madrugada e, depois de ter saído do bar, terá deixado a criança na via pública".

No âmbito da inquirição, o discurso da mulher não se revelou "coerente" e apresentou "ideias díspares", tendo inclusive começado por dizer que a criança tinha sido raptada.

De acordo com a PSP, a mãe desta criança incorre num crime de exposição ou abandono.