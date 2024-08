Málaga – Túnis: calma no Mediterrâneo ocidental

A travessia do Mediterrâneo decorre sem grandes problemas. Os aviadores sobrevoam as terras argelinas sob domínio francês, fascinados com uma paisagem que não lhes é habitual, e são testemunhas dos esforços de ligar por via aérea os principais centros urbanos do Magrebe – e estes à Europa – e vencer o Saara. Mas subsistem focos de resistência à acção colonizadora francesa.

O podcast "A Viagem do Pátria" é um podcast da Rede PÚBLICO, numa produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto.