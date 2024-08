Incêndio deflagra em parque de estacionamento próximo do aeroporto de Lisboa

Deflagrou na tarde de sexta-feira um incêndio num parque de estacionamento perto do aeroporto de Lisboa. O local do sinistro situa-se no Prior Velho, concelho de Loures.

O alerta para o incidente foi dado pelas 17h58 desta sexta-feira, de acordo com as informações exibidas no site da Protecção Civil, estando envolvidos no combate às chamas 29 operacionais apoiados por nove viaturas.

Trata-se de um incêndio num parque de estacionamento próximo do aeroporto de Lisboa, não sendo claro neste momento se a intensa coluna de fumo, visível em vídeos partilhados nas redes sociais, poderá causar constrangimentos no tráfego aéreo.

Junto ao aeroporto de Lisboa pic.twitter.com/HKHE85H3Wl — MrOutubro29 (@MOutubro29) August 16, 2024

De momento, de acordo com informação disponibilizada pela ANA Aeroportos, não se registam atrasos nas partidas e chegadas.