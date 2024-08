Caminhos para o imigrante empreendedor

A trajetória de um brasileiro fora do seu país nem sempre é fácil, pois é marcada por grandes desafios. À procura de uma vida melhor, os empreendedores enfrentam obstáculos que podem ir da barreiras linguísticas ao desconhecimento da legislação local.

Desta forma, é fundamental conhecer o mercado e a realidade de Portugal, as tendências de mercado, a concorrência e o tipo de produtos e serviços a serem ofertados. Também é vital procurar entender porque alguns produtos não deram certo.

A capacidade de explorar novos mercados e aproveitar novas oportunidades que Portugal oferece é uma das principais vantagens de ser um empreendedor, diante da nova visão sobre o mercado existente, desconhecido até então.

Para além disto, o brasileiro traz na sua bagagem uma rica tapeçaria de cultura, de tradições, de saberes e a vontade de vencer. Combina-se a esses quesitos o espírito empreendedor, aliado à criatividade inata de criar negócios. Soma-se, ainda, a resiliência que acaba por vencer obstáculos, superar os medos alimentando a capacidade de prosseguir, que é, definitivamente, um ativo valioso.

Contudo, nem tudo são flores, e a conquista é, muitas vezes, difícil, fazendo com que muitos desistam no meio do caminho. A história, no entanto, nos mostra que a resiliência, a determinação e o apoio mútuo podem transformar vidas, pois o investimento pessoal, profissional e a entrega total podem determinar o sucesso de cada investidor.

Embora sejam muitas as notícias sobre os brasileiros que têm sido bem-sucedidos no empreendedorismo em Portugal, é importante saber que existe um longo caminho a ser trilhado até esse patamar. O trabalho é sempre árduo, e existem casos que são realmente inspiradores.

Portugal oferece apoios para os novos empreendimentos. O país incentiva os novos empresários, por ser uma forma de trazer inovação e investimentos para dentro das nossas fronteiras.

Existem programas com acompanhamento profissional para quem quer abrir um negócio, formações gratuitas e aconselhamento, pois a estruturação do plano de negócio é fundamental para que a empresa possa ter uma vida longa.

Há dados indicando que os brasileiros são responsáveis pelo crescimento do empreendedorismo em Portugal, encabeçando um elevado número de negócios, sendo das principais comunidades e empreender em terras lusas, com uma grande maioria dos negócios compostos por mulheres brasileiras em diversos setores, desde a prestação de serviços, produtos e vendas diretas.

Vale reforçar aqui a importância de se entender e realmente estudar sobre a situação da região e do setor em que se pretende empreender. Somente com o conhecimento das políticas locais e das suas implicações práticas e culturais, será possível adequar suas intenções e o seu plano de negócio à realidade portuguesa.

Isso fará com que o empreendedor não tenha tantas surpresas pelo caminho e não invista tempo e dinheiro com poucas possibilidades de sucesso.

Procurar saber se existem muitos profissionais ou negócios na mesma atividade e se existe uma boa procura para o serviço que se vai oferecer são regras importantes. Assim como se informar sobre os programas do governo e sobre os apoios e, claro, procurar profissionais para responder às todas as perguntas.

O seu tempo, o seu dinheiro, os seus investimentos emocionais e familiares também devem ser considerados, afinal quando apostamos no nosso futuro, apostamos em todos que nos acompanham, dos familiares aos clientes. Invista no seu sucesso de forma consciente, confiante e profissional. Afinal é assim que você quer ser tratado, certo?

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil