Sabrina Sato veste figurino de empresária e traz rede de loja para Portugal

A apresentadora Sabrina Sato fará a sua entrada em Portugal por um caminho bem diferente daquele trilhado na televisão — com bastante sucesso, ressalte-se. Ela vestiu o figurino de empresária e se juntou à marca brasileira Splash, do ramo de alimentação, que abrirá sua primeira loja em Portugal até o fim do ano. A estreia será na região do Porto.

A expectativa é grande. A entrada da empresa no mercado português vem sendo planejada há quase três anos. “Nesse período, conversamos com vários candidatos a franquias da nossa marca, mas a maioria não se encaixava no nosso modelo de negócios. As pessoas nos procuravam porque queriam apenas abrir uma loja. Mas o franqueado escolhido é diferente. Ele dará treinamento, buscará parceiros, desenvolverá produtos e homologará fornecedores. Será um master franchiser”, diz Lucas Moreira, um dos sócios de Sabrina.

No Brasil, a Splash conta com mais de 60 lojas. E Portugal será o primeiro passo da empresa no exterior. “Vamos começar o processo de internacionalização devagar, com calma. Queremos crescer, mas com os pés no chão. Portugal será nosso grande teste, para ver se estamos no caminho certo”, ressalta Lucas. Esse também é o pensamento de Sabrina.

O valor do investimento para a abertura do negócio será muito parecido com o que é desembolsado no Brasil para cada loja: algo entre 33 mil e 42 mil euros (R$ 200 mil e R$ 250 mil). As lojas portuguesas terão, além dos produtos encontrados nos pontos de venda brasileiros — frapês, coxinhas, muffins e cafés —, delícias da culinária lusitana, como o pastel de nata. A idéia também é inserir no cardápio açaí e brigadeiros. “Temos de nos adequar ao perfil de quem vamos servir”, explica Lucas.

Faturamento em alta

O sócio de Sabrina afirma que a marca tem crescido muito. Em 2024, no primeiro semestre, o faturamento de rede aumentou 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma das características do negócio é de que os proprietários não tenham lojas próprias, apenas franqueados. Eles cuidam da imagem, da coerência do layout das lojas, do conceito — o que, em Portugal, deverá ser feito pelo parceiro escolhido.

Em média, são necessários quatro meses para montar uma nova loja. A franquia oferece tudo: os móveis, as máquinas, o visual, os produtos. Lucas considera que uma das vantagens para os franqueados é que os pontos de venda não têm cozinha, o que torna tudo mais simples na operação. “Assim, o ponto comercial pode ter a partir de 15 metros quadrados”, detalha.

A primeira loja Splash foi aberta há seis anos como uma empresa familiar, depois de uma série de tentativas de Lucas e da mulher dele, Brunna Farizel, de se inserirem no mundo dos negócios. Ele conta que, na primeira tentativa de empreender, tinha apenas 20 anos, e não deu certo. Capixabas, de Vila Velha, os dois se mudaram para São Paulo em 2008.

A Splash surgiu quando Lucas tinha 36 anos de idade e vivia um momento agitado na vida do casal. Brunna estava grávida da primeira filha — atualmente, eles têm três filhos. Mas insistiram e, hoje, o casal tem a certeza de que valeu todo o trabalho para chegar até aqui.

A entrada de Sabrina Sato como sócia da empresa foi resultado de uma aproximação quando Lucas e Brunna estavam negociando um serviço para a firma da apresentadora. “O processo começou em 2022, com um serviço que contratamos da empresa de influenciadores dela. Ela gostou da empresa e entrou na sociedade no começo de 2023”, lembra Lucas. Agora, Sabrina está completamente envolvida no projeto de chegada da Splash em Portugal. E quer ver de perto a inauguração da primeira parte.

