Canoísta Fernando Pimenta e maestro Rui Massena na Universidade de Verão do PSD

Um é medalhado olímpico e coleccionador de ouros e pratas em mundiais e europeus de canoagem; o outro é maestro desde os 27 anos, compositor e pianista: Fernando Pimenta e Rui Massena são os "civis" mais conhecidos que se juntam aos políticos na Universidade de Verão do PSD que decorre na última semana deste mês, em Castelo de Vide. O programa foi fechado a escassas horas do arranque da Festa do Pontal, mas continua a ter um nome em branco: haverá um convidado-surpresa para falar aos jovens no último jantar, no sábado, 31 de Agosto.

Os sociais-democratas voltam a juntar uma centena de jovens na 21.ª edição da Universidade de Verão (UV), em Castelo de Vide, entre 26 de Agosto e 1 de Setembro. Como é da praxe, o secretário-geral e líder parlamentar Hugo Soares discursa na abertura, no dia 26, e Luís Montenegro encerra os trabalhos a 1 de Setembro. De acordo com o programa a que o PÚBLICO teve acesso, o canoísta Fernando Pimenta, que ficou em sexto lugar em Paris, será o orador do jantar-conferência de dia 30. A lista de oradores dos jantares conta também com os ministros Paulo Rangel (dia 27) e Margarida Balseiro Lopes (28), o antigo líder do PSD e comentador Luís Marques Mendes (dia 29).

Já o maestro Rui Massena, um dos subscritores do manifesto de apoio ao PSD em 2023, vai partilhar o palco da conferência "In Culto" com a ex-deputada Ana Rita Bessa no dia 29. E os especialistas em inteligência artificial Paulo Dimas e Daniela Braga debatem sobre o futuro próximo deste fenómeno no dia 31.

Entre os outros participantes mais políticos que darão uma aula da universidade do PSD, estão o antigo ministro socialista da Defesa e da Administração Interna Nuno Severiano Teixeira, que falará no dia 30 sobre a importância das eleições americanas com Mónica Ferro (antiga deputada e antiga secretária de Estado da Defesa de Aguiar-Branco). Assim como o eurodeputado Sebastião Bugalho ("A Europa: a estabilidade na incerteza", dia 27); o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira ("Economia: melhor valor, mais futuro", dia 28); o antigo deputado e especialista em energia Nuno Ribeiro da Silva ("Ambiente e energia: um grande paradigma, uma grande oportunidade para Portugal", 28); e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que debaterá no dia 30 com o jornalista António Costa sobre a possibilidade da intervenção do Estado na actual crise dos media.

O plano de workshops para os alunos que, presume-se, tencionam um dia enveredar pela carreira política, inclui temas como os discursos falados (Carlos Coelho e Rodrigo Moita de Deus) e escritos (Paulo Colaço), sondagens (Alexandre Picoto), e a relação com a comunicação social (Pedro Esteves). Os cem jovens terão de fazer uma simulação de uma assembleia para aplicarem o que aprenderam nessa semana.

Do lado do PSD, o silêncio sobre o convidado-surpresa é a regra, mas há vários nomes do partido que faria sentido se passassem pela vila raiana do Alto Alentejo. Entre os mais evidentes estão Durão Barroso e Marcelo Rebelo de Sousa, que ali estiveram no ano passado — o actual chefe de Estado foi falar sobre a Ucrânia e desta vez faria sentido que falasse sobre Orçamento do Estado —, mas também Aníbal Cavaco Silva. Em Novembro, o antigo Presidente apareceu de surpresa (como convidado) no congresso do PSD, evento a que não ia há quase 30 anos, para dar apoio a Luís Montenegro. No caso da Universidade de Verão, a sua última participação foi em 2017, ano e meio depois de deixar Belém, para falar sobre os jovens e a política. Outra surpresa seria Manuela Ferreira Leite, que não voltou a Castelo de Vide desde que deixou a liderança do partido.