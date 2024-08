Medicamentos para a obesidade – uma solução que também é um problema que engorda

Com uma fatura anual que não se sacia, talvez valesse a pena investir numa melhor monitorização da utilização destes medicamentos, assim como do seu desempenho.

“Às vezes encontramos o que não procuramos”, a frase é atribuída a Alexander Fleming, que encontrou de forma acidental a penicilina, o maior avanço de sempre no tratamento das doenças infeciosas. O Viagra, que dispensa apresentações, foi também descoberto enquanto se procurava uma utilização menos lúdica na área cardiovascular. Os dinamarqueses, ao investigarem na área da diabetes, encontraram o maior avanço na história do tratamento da obesidade. E se a história do erro e do acaso transformado em sucesso é cativante, o seu revés não deve ser desatendido.