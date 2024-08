EUA, uma no cravo outra na ferradura

Os Estados Unidos da América têm tido um comportamento muito incoerente relativamente às chacinas efectuadas por Israel.

Se por um lado criticam por vezes as actuações de Netanyahu, não deixam, ao mesmo tempo, de continuar a fornecer milhares de armas a esse mesmo país, mesmo sabendo a forma bruta e incompreensível como as tropas israelitas têm actuado na Faixa de Gaza, onde matam indiscriminadamente milhares de palestinianos.

Se por um lado os EUA parecem querer um acordo de cessar-fogo, por outro não deixam de armar Israel para que Netanyahu, se quiser, continue a aniquilar o povo palestiniano. Incoerência total.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Nos 50 anos do PSD

No discurso comemorativo dos 50 anos do PPD/PSD, Luís Montenegro foi fiel ao Pontal mas apenas citou os legados de Sá Carneiro e Cavaco Silva não elevando a governação de Passos Coelho durante a intervenção do terceiro resgate financeiro do Fundo Monetário Internacional.

Pedro Passos Coelho é dos poucos quadros do Partido Social Democrata que não está a contas com a Justiça.

Poucos saberão a história das setas na bandeira social-democrata. Não foi fácil soltar as amarras quando soprava o vento do marxismo após a formação do PPD. A generalidade dos jovens desconhece os degraus de formação do partido que mesmo fazendo acordos com os oficiais de justiça, os polícias, os professores e os guardas prisionais perdeu as europeias para o PS.

Sinalizando as diferenças, Churchill perdeu as legislativas inglesas após a II Guerra Mundial.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A Festa do Pontal

A tradicional Festa do Pontal voltou ao Calçadão de Quarteira, agora, com o Dr. Luís Montenegro, na posição muito desejada de primeiro-ministro. (...) Em anos anteriores, quando era oposição ao Governo de então, o discurso de mal dizer era mais fácil. Tudo estava mal, não havia ponta por onde pegar.

(...) Com toda a certeza que a sua vidinha à frente deste Governo não tem sido nada brilhante. No entanto ser Governo não é nada fácil. Não me vou alongar em grandes considerações. Somente debruçar-me sobre a grave crise que tem sido as urgências nos hospitais.

Já tem um grande “dilema” para resolver.

Mário Jesus, Odivelas

Montenegro, Venezuela e Palestina

Que influência tem no mundo o facto de Luís Montenegro reconhecer a fraude nas eleições venezuelanas? O que muda ou deixa de mudar se Montenegro reconhecer o Estado da Palestina? Supostamente, nada.

Independentemente do que possa ter acontecido na Venezuela nestas eleições, há 400.000 portugueses que vivem e trabalham lá e um ditador como Maduro pode fazer-lhes a vida num tormento. É espantoso, este tempo todo, o mundo ter-se esquecido da Venezuela para agora ressurgir a Venezuela. É como Cuba.

Quanto ao Estado da Palestina, evidentemente que deve existir e há muito, mas neste momento há que resolver a guerra. E, de qualquer forma, o reconhecimento de Luís Montenegro não aquece nem arrefece.

Augusto Küttner de Magalhães, Outeiro (Gerês)

Urgências em crise? Não

Abrimos os jornais e as televisões e temos a ideia de que estamos, no que à saúde diz respeito, totalmente desprotegidos. Ora isto não corresponde totalmente à verdade.

No que diz respeito às grávidas, sim: o sistema não está totalmente a responder às suas necessidades e passam-se casos gravíssimos no seu atendimento ou na falta deste. Mas, daí partirmos para a ideia de que o SNS está em falência, é falso.

Estou de férias em Espinho e já, infelizmente, tive de recorrer ao SNS. A primeira vez por uma perturbação gastrointestinal. Era domingo, dirigi-me ao Centro de Saúde e nem passados 20 minutos estava a ser medicado por um médico.

O outro foi na passada segunda-feira. Levantei-me da cama e tudo começou a girar vertiginosamente à minha volta. Acabei caído no chão. Recorri à Linha Saúde24 e foi-me marcada a urgência no Hospital Santos Silva. Fui para a triagem, indicaram-me um médico, este por sua vez depois de exames ligeiros constatou que o indicado era ser visto por um otorrino, para onde fui conduzido. Passados 45 minutos desde a chegada ao hospital estava a ser tratado com medicação intravenosa.

Urgências em crise? Tirando as de obstetrícia parece-me que não.

Jorge Magalhães, Santa Maria da Feira