Na Minha Estante está de regresso e ainda há tempo para Leituras nestas férias

Estão de regresso os vídeos e os apontamentos de Na minha Estante.

Nesta nova edição a actriz e cantora Soraia Tavares fala-nos de Precious: A Força de uma Mulher, de Sapphire, e também de livros que gostaria de ler mas ainda não comprou.

(A actriz e cantora Soraia Tavares)

O sociólogo Vania Baldi é o autor do livro Em Otimizados e Desencontrados (ed. Húmus).

O editor do Ípsilon, Pedro Rios, conversou com o sociólogo italiano que trabalha há anos em Portugal e faz um retrato pouco animador do mundo ditado pela tecnologia e pelo culto da performance.

(fotografia feita por Daniel Rocha)

"Sou crítico de quem aposta numa pedagogia que se deve adaptar às tecnologias porque só dessa maneira podemos estimular [os alunos], inovar, captar interesses, atenções, financiamentos. É importante a crítica à ludificação [ou gamificação, o uso de técnicas e dinâmicas típicas dos jogos noutros contextos] de toda a experiência, que é uma armadilha, um cavalo de Tróia para lógicas muito neoliberais e comerciais, disfarçadas de admirável mundo novo. E também os desempenhos dos alunos, a pressa, o facilitismo e o comodismo são todos indicadores de uma ideia…", defende Vania Baldi.

Leia na íntegra.





(Antonio Tabucchi fotografado pelo PÚBLICO em 1999 Dulce Fernandes/arquivo)

O romance O Pequeno Navio, de Antonio Tabucchi ( 1943- 2012), nunca tinha sido publicado em Portugal. Chegou agora às livrarias. Leia o texto de Isabel Lucas neste Ípsilon.

ENTREVISTA País Rato, editado pela Maldoror, é o mais recente livro de Jorge Roque. O crítico António Guerreiro conversou com o autor que lhe confessou: esta obra não é propriamente um diagnóstico da entidade nacional, mas a expressão sintomática de um mal-estar individual. Ler a entrevista na íntegra.

A crítica literária Helena Vasconcelos entrevistou Mário Cláudio por causa da publicação dos diários do escritor que vive no Porto. Ler a entrevista. E também fez a crítica ao novo romance de Rui Couceiro, Morro da Pena Ventosa (ed. Porto Editora), que também decorre no Porto. Ler a recensão.

O crítico José Riço Direitinho esteve a ler o mais recente livro de Sandro William Junqueira, Emídio e Ermelinda (ed. Caminho).

Encontro de Leituras e PÚBLICO BRASIL

No próximo mês, a 10 de Setembro, às 22h no Zoom, a nossa convidada do Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista brasileira Quatro Cinco Um, será a escritora portuguesa Lídia Jorge. Em discussão vai estar o romance Misericórdia (ed. Dom Quixote). Quem quiser receber informações pode inscrever-se na nossa mailing list através do email encontrodeleituras@publico.pt

Esta semana nasceu o PÚBLICO Brasil. Saber mais em PÚBLICO Brasil: o que é e as diferenças face ao PÚBLICO.

Ouça também

Recomendação de cinco livros para ler nestas férias no Podcast P24, Conversa da jornalista Inês Rocha com a crítica literária Isabel Lucas. Podem ouvir aqui.

Já nas livrarias

FICÇÃO

A Mão Que Cura

Autoria: Lina María Parra Ochoa

Trad.: Helena Pitta

Edição: D. Quixote

214 págs.; 18,80 €

Já nas livrarias

"Aquilo das moscas já tinha acontecido antes a uma tia minha. Depois de o marido morrer, a casa dela começou a encher-se de moscas. Procurou várias explicações, mas realmente não as havia. (...) Mas todas as noites, no quarto do casal, via-se um enxame de moscas pretas e gordas a voar por todo o lado." A Mão Que Cura é o primeiro romance da colombiana Lina María Parra Ochoa, uma das vozes mais promissoras da nova geração de escritores latino-americanos. Uma história de poderes, bruxarias e superstições que se transmitem em segredo. Uma narrativa telúrica que evoca constantemente a nossa "esquecida" ligação à natureza. Quase se poderia dizer que é realismo mágico "à moda antiga". José Riço Direitinho

REEDIÇÃO

Geografia do Medo

Autoria: Francisco Duarte Mangas

Edição: Teodolito

190 págs., 14€

Já nas livrarias

Vencedor de importantes prémios — entre eles a primeira edição do Grande Prémio de Literatura ITF/ DST (1998) e o Prémio Eixo Atlântico de Narrativa Galaico-Portuguesa —, Geografia do Medo foi agora reeditado, depois de há muito esgotado. É a história de um velho caçador que persegue, desde o amanhecer, um rasto. Ao mesmo tempo, numa terra estranha, o filho faz a última incursão militar no mato. Num dia, os dois homens atravessam grande parte do século XX português: percorrem a geografia do medo, e, "por secretas rebeldias, afrontam amos e senhores da terra".

Francisco Duarte Mangas (n. 1960) estreou-se na literatura, em 1993, com Diário de Link, história que decorre na aldeia comunitária de Vilarinho das Furnas. J.R.D.

Durante estas semanas tem sido o nosso crítico literário José Riço Direitinho a fazer a página das saídas de livros Leituras, que sai na versão impressa do PÚBLICO às terças-feiras e pode ser lida online no Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros. Podem aceder a partir daqui.

O Ípsilon está esta sexta-feira nas bancas

Na capa desta semana temos a Bienal de Veneza e uma reportagem da jornalista Mariana Duarte, que nos conta que dois dos projectos mais instigantes ali em exposição são os apresentados pelo Pavilhão dos Países Baixos e pelo Pavilhão do Brasil.

A nossa crítica de artes plásticas Luísa Soares de Oliveira completa o dossier desta edição mostrando-nos três modos distintos de estar na bienal: numa prisão (o pavilhão da Santa Sé), numa abadia (transformada pela belga Berlinde De Bruyckere) e num palácio (feita Greenhouse, Pavilhão de Portugal). Podem ler o tema de capa do Ípsilon aqui e aqui.

A jornalista Ana Marques Maia escreve sobre o desafio a que se propôs a fotógrafa Debi Cornwall no livro Model Citizens. Ler na íntegra.

Até para a semana.