Contratos entre a Xunta da Galiza e empresas da irmã do líder da oposição e crimes fiscais do companheiro da presidente da Comunidade de Madrid são os alvos dos socialistas.

Se o Partido Popular “não der explicações até ao próximo mês”, o Partido Socialista espanhol, no poder, pretende iniciar “uma série de medidas parlamentares e judiciais para esclarecer tudo o que envolve” dois casos ligados aos principais dirigentes da maior formação da oposição. O PSOE defende que as maiorias absolutas do partido da direita conservadora em Madrid e na Galiza impedem os parlamentos autonómicos de avançarem com investigações aos dois processos.