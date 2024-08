História, circo, praia e outros truques para juntar a família nos próximos dias

FESTIVAL

Lisboa Mágica

20 a 25 de Agosto

Lisboa tira da cartola a 12.ª edição de um festival de sucesso que insiste em deixar boas memórias em família. O truque é espalhar momentos de magia – cruzada com humor, clown, malabarismo… – por jardins, largos, praças e parques, proporcionados gratuitamente por 15 artistas, vindos de oito países, desdobrados em 175 apresentações em 13 locais da capital.

Foram pessoalmente escolhidos e convidados por Luís de Matos, o director artístico, crente de ter apostado, mais uma vez, no que “de melhor se faz no âmbito da magia de rua a nível mundial, numa celebração da universalidade e intemporalidade da linguagem artística, em absoluta e surpreendente interacção com o espaço público”. Mapa e agenda aqui.

FEIRAS

Festa da História

14 a 18 de Agosto

Anunciada como “a maior reprodução já vista da era viking”, a feira histórica de Vila Nova de Cerveira destaca-se de outras por incidir no legado e impacto que os exploradores e saqueadores escandinavos tiveram na região.

A organização garante que “a cada meia hora ou uma hora há sempre algo a acontecer”. Podem ser torneios apeados ou montados, de tiro com arco ou arremesso de lanças e machados. Passeios a cavalo ou numa barca viking a navegar pelo rio Minho. Ou oficinas e arruadas. Tudo por entre dança, música, demonstrações de voos de aves de rapina e mais de 200 mercadores que recriam ofícios, produtos e cozinhados da época, sem esquecer o acampamento viking. A entrada é livre.

Feira Medieval de Silves

9 a 17 de Agosto

Também Silves está a dar lições de história ao vivo por estes dias, incluindo numa Xilb dos Pequenos, apresentada pela organização como “um refúgio encantador para as famílias e crianças”. Fica na Praça Al-Mutamid, funciona entre as 18h e as 23h30, e oferece baloiços, jogos (físicos e de tabuleiro) e oficinas onde tanto se aprende olaria como azulejaria ou caligrafia árabe.

Isto dentro da animação que é a feira medieval como um todo. Regida pelo tema Xilb, Cidade de Amores e Desamores, a 19.ª edição está recheada de animação no castelo, cortejos, orações, “duelos de honra e paixão”, dança, música, teatro, animação de rua, artesãos a trabalhar ao vivo, um acampamento berbere, demonstrações de culinária árabe e experiências medievais imersivas. Prolonga-se até à 1h e cobra 2€ (dia), 4€ (dia + copo) ou 5€ (passe). Alguns espectáculos são pagos à parte.

CIRCO

Al Aire

16 de Agosto

Está no ar, ao ar livre e com entrada livre o espectáculo de circo contemporâneo da Nostraxladamus, com direcção artística de Marta Torrents. A companhia espanhola descreve-o como um momento de “equilibrismo cómico” com “funambulismo a sete metros de altura, mastro chinês, acrobacia, clown e malabares”, articulado por três acrobatas e dois músicos, numa estrutura semelhante a um barco.

A nota de imprensa de Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura, que o promove e para o qual convida público de todas as idades, prefere falar em “50 minutos de uma atmosfera imersiva de poesia visual e sonora”. Para sentir nesta sexta-feira, às 22h, na Praça Marquês de Pombal.

Pequena Circoonferência

17 de Agosto

Dirigida e interpretada por António Franco de Oliveira, esta performance da Radar 360º transporta o pequeno público à “dimensão onírica de um historiador que aspira ser um artista de circo” e toma a liberdade de ficcionar os antecedentes desta arte. Humor e poesia juntam-se à “palestra”.

Está marcada para sábado, em Vila Real (na Vila Velha), às 11h, e dirige-se a maiores de três anos. É apresentada no âmbito do ciclo de artes de rua Arruada, com entrada livre.

Foto Pequena Circoonferência Radar 360º

MÚSICA

O Sol da Caparica

18 de Agosto

Desde 15 de Agosto que o Parque Urbano da Costa de Caparica (Almada) está a convocar multidões para o festival onde se escuta a lusofonia e onde, invariavelmente, há um dia de atenção especial dada ao público infanto-juvenil – uma atenção estendida ao preço dos bilhetes, que ficam a 3€, em vez dos normais 28€.

Nesta nona edição, os petizes são contemplados com um cartaz que inclui Padre Guilherme, Badoxa, Diogo Piçarra, MC IG, T-Rex, Cláudia Pascoal, HMB e Mariana Reis. As portas abrem às 16h.

CINEMA

Dragonkeeper - Ping e o Dragão

17 de Agosto

No Porto, continua o Cinema Fora do Sítio, desta vez com uma aventura de animação de co-produção sino-espanhola, realizada por Salvador Simó e Li Jianping. É exibida neste sábado, às 21h30, no Parque da Pasteleira.

Passa-se na antiga China imperial. Os dragões, outrora aliados dos humanos, são agora vistos como inimigos e implacavelmente caçados e aprisionados. Ping, uma menina órfã, descobre que tem uma importante missão: ajudar um dragão imperial a escapar e, com a sua ajuda, recuperar o último ovo da sua espécie, antes que um perigoso feiticeiro o use para fazer magia negra.

O ciclo de cinema gratuito termina a 31 de Agosto com Gru - O Maldisposto 4, no Jardim de Sarah Afonso. Até lá, ainda projecta outra sessão infantil: Garfield: O Filme, dia 24, no Parque do Covelo.

EXPOSIÇÕES

Dalí Cybernetics e Living Van Gogh

19 de Agosto a 1 de Setembro

Dois pintores, duas experiências imersivas, um preço único para a despedida. Dalí Cybernetics, a “viagem futurista pela mente e pela obra de Salvador Dalí” que torna surreal o Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras (Lisboa), e Living Van Gogh, que está na Immersivus Gallery da Alfândega do Porto a recriar o imaginário, a imagética e o turbilhão interior do artista holandês, entram nos últimos dias com uma cortesia para os derradeiros visitantes: bilhetes a 10€ para todos, entre 19 de Agosto e 1 de Setembro.

ACTIVIDADES

Exploradores do Mundo Aquático

20, 21 e 23 de Agosto

Em época alta de praia, esta actividade convida a descobrir outro lado da orla marítima. A ideia é enveredar por percursos exploratórios pela zona intertidal (entre marés) para conhecer os ecossistemas que ali prosperam.

É uma iniciativa do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde, a realizar nas praias do Turismo (dia 20, às 9h30), Mindelo (21, à mesma hora) e Labruge (23, às 10h). Objectivos: “contribuir para o aumento da literacia ligada ao oceano, identificar diferentes espécies de algas e animais marinhos e sensibilizar para a importância da conservação da biodiversidade do litoral”, explica a nota de imprensa. O acesso é gratuito, mediante inscrição (instruções aqui).

Foto Exploradores do Mundo Aquático Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde

Aqui Há Minhocas!

22 de Agosto

Uma oficina de Verão que convida a sair aos jardins do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta e arregaçar as mangas para descobrir, através do exemplo da incansável minhoca, “a relevância ecológica da compostagem, os agentes nela envolvidos e o seu papel no ciclo de vida dos jardins.”

Realiza-se às 15h de quinta-feira, por 3€. Dura cerca de 75 minutos e está indicada para maiores de quatro anos.