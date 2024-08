PÚBLICO Brasil: o que é e as diferenças face ao PÚBLICO

O PÚBLICO lançou este mês o PÚBLICO Brasil. Perceba aqui por que o fizemos e as diferenças que existem, nomeadamente, no que respeita à norma da língua portuguesa que é usada em cada um dos casos.

O que é o PÚBLICO Brasil?

O PÚBLICO Brasil é um projecto editorial criado pelo PÚBLICO juntamente com um conjunto de experientes jornalistas brasileiros que vivem em Portugal.

A quem se destina este projecto?

Este espaço editorial está especialmente focado na comunidade de brasileiros que vivem em Portugal e também nos brasileiros que querem vir viver para Portugal, mas o seu jornalismo é aberto a todos os que o queiram ler.

Por que foi criado o PÚBLICO Brasil?

Porque esta comunidade de brasileiros que vive em Portugal procura um tipo de informação específica que a possa ajudar na tomada de decisões sobre a sua integração num novo país e que tinha dificuldade em encontrar concentrada num órgão de informação.

São exemplos disso notícias sobre como funciona o sistema de ensino em Portugal ou sobre como funciona o sistema de pagamento de impostos para imigrantes. Estes regimes assumem particularidades diferentes para quem vem de fora e quer começar uma vida em Portugal que, na maior parte das vezes, não são abordadas no noticiário do PÚBLICO, por se dirigir à comunidade portuguesa.

A dimensão da comunidade de brasileiros a viver em Portugal reforça a necessidade de possuírem uma voz própria, um espaço de reflexão e questionamento que reflicta os seus interesses e é também isso que o PÚBLICO Brasil pretende ser.

Qual a diferença entre as notícias do PÚBLICO Brasil e as notícias internacionais sobre o Brasil do PÚBLICO?

As primeiras não são notícias sobre o Brasil, mas sobre a vida dos brasileiros em Portugal. Acreditamos que os brasileiros que vivem em Portugal continuarão a procurar os órgãos de comunicação que já procuravam até agora para saber notícias sobre o seu país. As notícias do PÚBLICO Brasil são sobre a sua vida em Portugal.

Sobre o que falam as notícias do PÚBLICO Brasil?

Organizamos os nossos conteúdos pelos temas mais procurados. Como exemplos de temas abordados, temos: as regras para viver legalmente em Portugal, tema inserido na secção de Imigração; os preços da habitação, que abordaremos na secção de Economia; e a agenda cultural para o final da semana, a nossa primeira Newsletter PÚBLICO Brasil, que inclui sugestões em vários locais do país e que pode ser subscrita aqui.

Ainda criámos espaços para que algumas das personalidades com maior presença entre esta comunidade possa contar as suas histórias, como por exemplo através do podcast PÚBLICO Brasil, e uma secção que se chama Como Fazer e que tem como objectivo explicar de forma mais detalhada aspectos importantes, tais como, por exemplo, pedir o Cartão Europeu de Saúde.

Por que decidimos escrever em português na variante usada no Brasil?

Porque estas notícias se dirigem a quem escreve e lê nessa variante. Este tema motivou um debate interno e considerámos que a melhor forma de chegar a esta comunidade era oferecer um produto que fosse imediatamente assimilável. Por este motivo, criámos um símbolo (um br em azul) que identifica as notícias escritas pela equipa do PÚBLICO Brasil quando estas são publicadas e aparecem no site do PÚBLICO. Além disso, todas as notícias produzidas pela equipa do PÚBLICO Brasil têm uma nota no fim do texto a referir que está escrito na variante do português usada no Brasil.

No PÚBLICO Brasil também há notícias do PÚBLICO?

Sim, sempre que se trate de um tema que pode interessar à vida desta comunidade em Portugal, ela poderá também ser ali publicada. É por isso que, entrando na app do PÚBLICO Brasil ou no site, é possível que encontre notícias nas duas normas do português — a que é usada em Portugal e a que é usada no Brasil.

Onde posso encontrar as notícias do PÚBLICO Brasil?

O PÚBLICO Brasil é uma app (em Android e em IOS) e tem um espaço próprio no site do PÚBLICO que pode ser consultado aqui.