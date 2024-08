“Vice” Artur Lopes proposto para assumir presidência do Comité Olímpico

A Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal (COP) vai propor que o vice-presidente Artur Lopes substitua José Manuel Constantino na presidência do organismo, com a decisão a ser votada numa Assembleia Plenária realizada no início de Setembro.

"A Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal decidiu esta sexta-feira por unanimidade propor que o seu vice-presidente, Artur Lopes, substitua o presidente José Manuel Constantino, falecido no domingo, até eleições que deverão realizar-se no primeiro trimestre de 2025", lê-se em comunicado publicado no site oficial do COP.

A decisão será levada a votação em Assembleia Plenária, que vai ser convocada para o início de Setembro, informa ainda a nota.

Antigo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Artur Lopes é vice-presidente do COP há 24 anos, tendo iniciado funções com Vicente Moura e cumprido os três mandatos de José Manuel Constantino.

Constantino, que presidia ao Comité Olímpico de Portugal desde 26 de Março de 2013, morreu no domingo, aos 74 anos, vítima de doença prolongada.