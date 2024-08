FPF comunicou ao Ministério Público queixa contra Vítor Murta por assédio sexual

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou ao Ministério Público a queixa de assédio sexual contra Vítor Murta no caso que ditou a suspensão do dirigente, apurou o PÚBLICO junto de fonte federativa. O Conselho de Disciplina (CD), órgão da FPF responsável pela justiça desportiva, condenou o presidente do Boavista num caso de assédio sexual contra uma antiga funcionária do emblema "axadrezado". O dirigente foi castigado com uma suspensão de seis meses e 2448 euros de multa, mas já adiantou que recorrerá da decisão de primeira instância.

A comunicação destas provas às autoridades deu-se no momento em que a FPF começou a investigar a denúncia. O caso é grave e extrapola o domínio desportivo, visto tratar-se de uma acusação de assédio sexual. Ao longo do acórdão com 47 páginas, o CD dá os factos contra o dirigente como provados, descrevendo os incidentes em que Vítor Murta terá assediado sexualmente a antiga funcionária do clube ao longo de mais de três anos.

"Tens de vir comigo treinar para o ginásio dos jogadores, mas só se tu ficares na bicicleta da frente", terá comentado Vítor Murta dirigindo-se à queixosa, comentário proferido na presença de outros colegas de trabalho. Por diversas vezes, prossegue o CD, Vítor Murta enviou mensagens por Whatsapp à ofendida dizendo: "Porque é que não vens cá em cima [escritório] dar-me um beijinho".

Depois de a queixosa ter recusado os avanços do dirigente, este terá confrontado a funcionária presencialmente, questionando: "Porque é que tu não me queres? É por eu ser o Presidente?..."

O PÚBLICO questionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma eventual existência de um inquérito a este caso que envolve Vítor Murta, mas, até ao momento, não foi possível obter um esclarecimento.

O presidente do clube do Bessa adiantou em comunicado que vai recorrer da decisão, alegando que não foi condenado por assédio sexual e sim por um acto de discriminação. Vítor Murta diz ainda que a sentença foi escrita poucas horas após a inquirição de testemunhas, classificando o acórdão de "aberração jurídica".

Já a Boavista SAD condena os comportamentos em causa, também em comunicado publicado esta sexta-feira, considerando que a decisão é uma mancha na imagem do clube.

"Os acontecimentos em questão mancham gravemente a imagem do Boavista, uma instituição com uma longa trajectória de respeito, dedicação ao desporto e compromisso com a comunidade. As infracções relatadas revestem-se de uma gravidade extrema e que violam a dignidade humana, não podendo, sob qualquer circunstância, ser toleradas ou relativizadas", apontam os "axadrezados".

O acórdão diz que estes comportamentos impróprios aconteceram entre Setembro de 2019 e meados de Novembro de 2022, período em que a funcionária trabalhou no Boavista. Para o órgão da FPF, Murta "exerceu um papel de autoridade sobre a ofendida", escolhendo-a, enquanto mulher, "como destinatária das expressões e alusões grosseiras".