FC Porto volta a vencer e a não sofrer golos

“Dragões” bateram o Santa Clara, por 0-2, na 2.ª jornada do campeonato e isolaram-se provisoriamente no comando da prova.

O FC Porto isolou-se nesta sexta-feira no comando da Liga de futebol, a título provisório, depois de ter vencido o Santa Clara, nos Açores, por 0-2. Num embate entre líderes à entrada para a 2.ª jornada, os "dragões" controlaram o jogo e resolveram a questão ainda na primeira parte.

O Santa Clara, que no regresso ao principal escalão tinha vencido na ronda inaugural, dispôs da primeira verdadeira ocasião de golo, mas Diogo Costa salvou sobre a linha. E nos minutos finais da primeira parte foi Galeno a salvar, também sobre a linha, após um ressalto que surpreendeu o guarda-redes.

Na baliza contrária, porém, o FC Porto foi bem mais eficaz. Numa transição, após bola parada a favor dos açorianos, Nico González lançou Ivan Jaime, que, com um remate cruzado, inaugurou o marcador (16'). E aos 25' Galeno ampliou na marcação de uma grande penalidade, a castigar falta na área sobre Fran Navarro.

No segundo tempo, o Santa Clara ainda esboçou uma reacção nos primeiros minutos, que se esfumou totalmente com a expulsão de Adriano, aos 62' (vermelho directo, após revisão do lance). E o FC Porto, sem forçar muito, limitou-se a gerir a vantagem e a confirmar o terceiro triunfo na nova temporada, depois da conquista da Supertaça.