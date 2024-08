FC Porto confirma venda de Evanilson, que pode chegar aos 47 milhões

O FC Porto comunicou nesta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a venda do passe do avançado Evanilson, aos ingleses do Bournemouth, por um valor que pode totalizar 47 milhões de euros. O negócio prevê ainda que os "dragões" fiquem com 10% de uma mais-valia futura do jogador.

Tal como o PÚBLICO já tinha noticiado, o que está previsto é o pagamento inicial de 37 milhões de euros, a que acrescerão 10 milhões de remuneração variável. Para além disso o FC Porto acautelou 10% de uma mais-valia futura na venda dos direitos de inscrição do internacional brasileiro.

De resto, os "dragões", que detinham 80% do passe de Evanilson, adquiriram os restantes 20% ao Tombense, por 4,75 milhões de euros, antes de concluírem as negociações com o Bournemouth, num negócio que, adianta a direcção do FC Porto, não contou com quaisquer intermediários.

Antes da oficialização da transferência, o treinador do Bournemouth já tinha mostrado satisfação face à possibilidade de contar com o avançado. "Acho que tem a experiência. Ainda é jovem, jogou partidas de Liga dos Campeões, tem experiência na selecção. Se concluirmos o negócio, será uma boa contratação para nós", afirmou Andoni Iraola.

Caso venham a ser atingidos os objectivos incluídos no contrato, fazendo disparar o negócio para os 47 milhões de euros, esta passará a ser a terceira maior venda da história do FC Porto, só superada pelas de Otávio (60 milhões, para o Al Nassr, e 2023) e de Éder Militão (50 milhões, para o Real Madrid, em 2019).