Morreu José Ribeiro, co-fundador do Trio Odemira

Os restantes dois membros do grupo, seus irmãos, haviam já falecido em Março de 2021.

O músico José Ribeiro, um dos fundadores do Trio Odemira, em 1958, morreu esta quinta-feira, aos 97 anos, no Hospital Nossa Senhora da Arrábida, em Brejos de Azeitão, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da Casa do Artista.

Cantor e praticante do cavaquinho, José Ribeiro fundou o Trio Odemira com os irmãos Júlio e Carlos Costa, que morreram em Março de 2021.

O Trio Odemira contou mais de 60 anos de carreira. Formou-se em 1958 e protagonizou êxitos como Ana Maria e Anel de noivado, tendo sido o primeiro a gravar em disco temas populares alentejanos, segundo a Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX", que dá como exemplo o single Rio Mira, de 1958.

Segundo a mesma enciclopédia, o repertório do trio inclui várias canções espanholas e sul-americanas, algumas gravadas em português, temas tradicionais da Beira Baixa e do Alentejo, e versões de canções gravadas por Tony de Matos (1924-1989), Amália Rodrigues (1920-1999) e Max (1918-1980).

Em 2019, o trio celebrou os 60 anos de carreira, com uma actuação no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz. Em Setembro de 2016, foi distinguido com Prémio de Mérito e Excelência Cidade de Moura, na área da Música.

Em 2005, o trio editou o álbum Portugal Latino, com temas portugueses e latino-americanos. No disco, editado pela Ovação, o trio recuperava alguns temas que foram êxitos como As minhas mãos nas tuas, Ala vara del camino, Alma, coração e vida ou Anel de noivado.

O velório de José Ribeiro realiza-se esta sexta-feira na Igreja de Pinhal de Frades, em Fernão Ferro, no Seixal, distrito de Setúbal, e o funeral realiza-se no sábado às 14h30, saindo para o Cemitério de Arrentela, também no Seixal.