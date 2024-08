Um magnífico fluxo de futuro (talvez interrompido) com a Clean Feed

Quando Pedro Melo Alves iniciou, no final de 2018, o seu ciclo de duetos Conundrum, a ideia era já a de partilhar o palco com músicos que admirava e com quem desejava tocar, colocando-se lado a lado perante absoluto terreno virgem — ou seja, estes eram encontros que nunca antes tinham acontecido e que, portanto, representavam um mergulho total no desconhecido.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt