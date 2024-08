Turquia: vento agrava incêndios florestais que ardem no norte e oeste do país

Incêndio em Esmirna, no oeste da Turquia, começou na quinta-feira, quando três outros incêndios ardiam no noroeste do país. Ventos fortes dificultam combate ao fogo, que se aproxima de residências.

Um incêndio florestal na província costeira de Esmirna, no oeste da Turquia, agravado por ventos fortes, está a aproximar-se de áreas residenciais, forçando a evacuação de algumas áreas, afirmou o governador local esta sexta-feira. No norte do país, os bombeiros continuam a combater outros incêndios florestais.

O incêndio em Esmirna começou na noite de quinta-feira, no distrito de Karsiyaka, por razões desconhecidas, quando os bombeiros já trabalhavam na contenção de três outros incêndios no noroeste da Turquia.

O governador de Esmirna, Suleyman Elban, disse que o incêndio em Karsiyaka continuava em consumir quatro a cinco áreas diferentes, apesar dos esforços para o conter com aviões, helicópteros e outros equipamentos, acrescentando que uma aldeia tinha sido evacuada.

Ventos de até 80 quilómetros por hora

“A intervenção está a tornar-se difícil porque está muito perto de zonas residenciais. Até ao momento, não se registaram perdas de vidas humanas”, disse Suleyman Elban. “Temos informações de que algumas casas arderam. Como agora há ventos de até 80 quilómetros por hora, muitas vezes temos de parar a intervenção aérea”, afirmou o governador, acrescentando que os esforços seriam intensificados se os ventos abrandassem.

As imagens divulgadas pelas estações de televisão locais mostram as chamas a invadir grandes extensões de terreno, aproximando-se de edifícios de apartamentos e estradas em Karsiyaka, com fumo negro a pairar sobre as florestas e a cidade.

Os incêndios no noroeste da Turquia registam-se no distrito de Eceabat, na província de Canakkale, no distrito de Goynuk, na província de Bolu, e no distrito de Gordes, na província de Manisa.

Na sexta-feira, o Ministro da Agricultura e Florestas, Ibrahim Yumakli, disse que o incêndio em Canakkale - provocado por uma falha técnica num poste de electricidade à beira da estrada - tinha sido controlado e que o incêndio de Manisa estava parcialmente contido. Mantêm-se os esforços para apagar o fogo em Bolu.

O Comissário alertou para o elevado risco de incêndios nos próximos três dias devido às antas temperaturas, à baixa humidade e aos ventos fortes. Os governadores das províncias de Canakkale e Bolu afirmaram que vários bairros ou aldeias tinham sido evacuados por precaução, mas que não havia qualquer ameaça imediata para as zonas residenciais.

Nos últimos anos, as regiões costeiras da Turquia, em particular, têm sido assoladas por incêndios florestais, uma vez que os Verões se tornaram mais quentes e secos devido à crise climática. As mudanças do clima decorrentes do acúmulo de carbono na atmosfera fazem com que os eventos climáticos extremos se tornem mais intensos e frequentes.