Temperaturas elevadas: três distritos em alerta laranja e oito em risco máximo de incêndio

No interior Norte e Centro de Portugal, o risco máximo de incêndio cobre grande parte do território. Portalegre, Beja e Évora sob aviso laranja.

Portalegre, Beja e Évora estão sob aviso laranja devido às altas temperaturas até ao final da tarde de sábado, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No interior Norte e Centro de Portugal, o risco máximo de incêndio também cobre grande parte do território. A sul, os concelhos de Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, estão igualmente sob alerta máximo de incêndio.

A persistência de valores elevados de temperatura máxima levou o IPMA a colocar sob avisos laranja e amarelo todo o país. No arquipélago da Madeira, só Porto Santo escapa ao aviso laranja e, nos Açores, todas as ilhas estão sob aviso amarelo.

Até às 21h desta sexta-feira Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Porto e Santarém estão sob aviso amarelo, o mais leve de uma escala de três. Este alerta é emitido quando há riscos dependentes da situação meteorológica para determinadas actividades.

O distrito de Viseu está sob aviso amarelo até às 21h de sábado e o alerta mantém-se até às 21h de domingo em Bragança, Guarda, Setúbal e Vila Real.

Risco muito elevado de incêndio em mais de 100 concelhos

O IPMA declarou risco máximo de incêndio em Bragança, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Portalegre e Santarém, e, mais a sul, em Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro.

O risco muito elevado abrange cerca de uma centena de concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre e Faro.

Toda a região do Alentejo está em risco elevado de incêndio, assim como alguns concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Santarém, Leiria, Viana do Castelo, Braga e Porto.

Até à data, Julho foi o mês que registou o número mais elevado de incêndios rurais em Portugal, com 1082 ocorrências, mas continua abaixo da média de 2014 a 2023 para o mesmo período: 2193.

Para esta sexta-feira o IPMA prevê uma subida da temperatura, com Évora a chegar aos 40 graus Celsius. Há possibilidade de vento fraco a moderado no quadrante leste, que irá rodar para norte a partir da tarde e poderá ser mais sentido na faixa costeira ocidental e nas serras algarvias.