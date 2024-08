Furacão Ernesto passa a categoria 2 e aproxima-se das Bermudas com ameaça de inundações

O furacão Ernesto aproximou-se das Bermudas na manhã desta sexta-feira como uma poderosa tempestade de categoria 2 que provavelmente produzirá 30 centímetros de chuva durante o fim-de-semana e provocará inundações e tempestades com risco de vida.

Ernesto, centrado a cerca de 400 km a sudoeste do território da ilha britânica às 8 horas da manhã, 12h em Portugal continental, estava a acumular ventos sustentados de até 160 quilómetros por hora, tornando as condições propícias a perigosas tempestades e inundações repentinas nas Bermudas no sábado à tarde, disse o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos EUA.

A precipitação total nas Bermudas, um conjunto de cerca de 181 pequenas ilhas agrupadas a quase mil quilómetros da costa da Carolina, pode medir entre 15 e 30 cm, e até 38 cm em algumas áreas, disse o NHC. Pode seguir aqui ou aqui a tempestade.

Espera-se que ondas grandes e destrutivas atinjam as praias de areia cor-de-rosa das Bermudas, um centro financeiro internacional com cerca de 65 mil habitantes e um ponto de alto interesse turístico.

No início da semana, Ernesto passou por Porto Rico como uma tempestade tropical, trazendo fortes chuvas para o território caribenho dos EUA e cortando a energia de cerca de metade dos seus 1,5 milhões de clientes. As águas das cheias tornaram as estradas intransitáveis, as linhas eléctricas foram cortadas e muitas propriedades ficaram danificadas ou destruídas, de acordo com imagens e vídeos da ilha.

Cerca de 236.000 casas e empresas continuavam sem electricidade em Porto Rico na manhã de sexta-feira, segundo a LUMA Energy, a principal distribuidora de electricidade da ilha. Mais de 400.000 ficaram sem electricidade na quinta-feira e 750.000 na quarta-feira.

Menos de uma dúzia de furacões atingiram directamente as Bermudas, de acordo com registos que remontam à década de 1850.

Os furacões Gonzalo, em 2014, e Fabian, em 2003, causaram centenas de milhões de dólares em prejuízos e provocaram cortes de electricidade generalizados. O Fabian, que matou quatro pessoas, foi a primeira tempestade fatal nas Bermudas desde a década de 1920.

O Ernesto é a quinta tempestade atlântica do que se espera ser uma intensa época de furacões. O lento Debby atingiu a costa do Golfo da Flórida como furacão de categoria 1 na semana passada, antes de encharcar algumas partes das Carolinas com até 60 cm de chuva.

O furacão Beryl, o primeiro da época, foi o furacão de categoria 5 mais antigo de que há registo no Atlântico, quando varreu as Caraíbas e a costa do Golfo dos EUA no mês passado, matando dezenas de pessoas e causando prejuízos estimados em 6 mil milhões de euros.