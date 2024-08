Coimbra e Minho saem do ranking das 500 melhores universidades do mundo

Raking internacional de Xangai mantém as universidades de Lisboa, Porto e Aveiro no lote das 500 melhores em 2024. Estados Unidos mantêm liderança global.

A Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto mantêm-se na lista das 300 melhores do mundo na edição de 2024 do Ranking de Xangai, publicado esta quinta-feira. Lisboa e Porto seguram as suas posições, face a 2023, no intervalo entre a 201.ª e a 300.ª melhor instituição de ensino superior do globo. Já a Universidade de Aveiro conserva o seu lugar no intervalo entre o 401.º e o 500.º melhor estabelecimento no ranking. Coimbra e Minho saem do top 500.

Esta é a mais antiga lista global do ensino superior, originalmente compilada pela Universidade Jiao Tong, de Xangai, e desde 2009 elaborada pela empresa Shanghai Ranking Consultancy. Para a classificação, são tidos em conta seis indicadores, entre eles o número de alunos de pós-graduação ou professores galardoados com o Prémio Nobel e o Fields (o Nobel da Matemática), o número de investigadores mais citados em artigos académicos da sua especialidade e ainda o número de artigos publicados nas revistas Science e Nature.

Do lote das 500 melhores saem as universidades de Coimbra e do Minho, que do intervalo das 401-500 em 2023 descem para o patamar das 501-600. A Universidade Nova de Lisboa também recua face a 2023: de 601-700, passa a integrar o lote 701-800.

A nível global, o ranking volta a ser dominado pelos Estados Unidos, com oito universidades entre as dez melhores: Harvard (1.ª, mantendo a liderança da lista), Stanford (2.ª), MIT (3.ª), Berkeley (5.ª), Princeton (7ª.), Caltech e Columbia (empatadas em 8.º lugar) e Chicago (10.º).

O Reino Unido volta a colocar duas universidades entre as dez melhores do mundo: Cambridge (4.ª) e Oxford (6.ª, subindo uma posição face a 2023).

A universidade da União Europeia mais bem posicionada nesta edição do ranking é Paris-Saclay, no 12.º lugar. É a única da lista das melhores 30, onde há três instituições chinesas: Tsinghua (22.ª), Pequim (24.ª) e Zhejiang (27.ª). A melhor universidade lusófona é a de São Paulo, no lote entre a 101.ª e a 150.ª classificada.